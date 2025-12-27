Choca con las vallas de la circunvalación en La Granja en el primer accidente del sábado en León
Una joven de 20 años resultó herida de madrugada a causa de una salida de la vía
Una joven de 20 años resultó herida como consecuencia de una salida de la vía esta madrugada, a la altura del cruce de La Granja.
El Servicio de Emergencias 112 alertó de que a la 1.33 horas se había producido un accidente con heridos en la rotonda del Paseo de la Granja en la carretera LE-20.
Se trataba de un vehículo que había sufrido una salida de la vía y había chocado con unas vallas.
Fueron avisados Guarida Civil de Tráfico de León y Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de unos 20 años con dolor de pierna.