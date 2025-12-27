Diario de León

Choca con las vallas de la circunvalación en La Granja en el primer accidente del sábado en León

Una joven de 20 años resultó herida de madrugada a causa de una salida de la vía

Cola en el cruce de La Granja.

Miguel Ángel Zamora
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
Una joven de 20 años resultó herida como consecuencia de una salida de la vía esta madrugada, a la altura del cruce de La Granja.

El Servicio de Emergencias 112 alertó de que a la 1.33 horas se había producido un accidente con heridos en la rotonda del Paseo de la Granja en la carretera LE-20.

Se trataba de un vehículo que había sufrido una salida de la vía y había chocado con unas vallas. 

Fueron avisados Guarida Civil de Tráfico de León y Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de unos 20 años con dolor de pierna.

