Arde en León una caravana aparcada y una vivienda en el municipio de Valencia de Don Juan

Los bomberos de la Diputación de León han intervenido con un escaso margen de dos horas en sendos incendios registrados en una caravana aparcada junto a una carretera, cerca de la capital, y en una vivienda situada en el municipio de Valencia de Don Juan, en ambos casos sin daños personales.

Durante la madrugada de este sábado un fuego cuyo origen se desconoce calcinó por completo una caravana aparcada en la carretera LE-125, a la altura del kilómetros 15, cerca de la capital, han informado fuentes de la Diputación.

Dos horas antes, el pasado viernes por la noche, se declaró un incendio en la chimenea de una vivienda en Valencia de Don Juan que los bomberos extinguieron con rapidez.