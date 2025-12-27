Un hombre herido tras un accidente en Valverde de la Virgen

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente en León durante la tarde de este sábado.

En concreto, la llamada de emergencia se ha realizado a las 19.54 horas, cuando dos turismos han colisionado en el kilómetro 312 de la carretera N-120, en el cruce del puente de Valverde de la Virgen.

Como consecuencia, uno de los ocupantes, un varón de 42 años ha sido atendido por una ambulancia del Sacyl refiriendo dolor en el cuello.

Desde la Sala de Operaciones se ha trasladado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León para reestablecer el control de la situación.