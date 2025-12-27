Intoxicada una mujer por inhalación de humo al arder su vivienda en Azadinos

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada alertando de un incendio en la localidad de Azadinos durante la noche de este sábado.

La alerta, a las 20.22 horas, informaba de que una vivienda del municipio, ubicada en la calle Llamargos, número 4, había comenzado a arder.

Se trata de un edificio de tres plantas y la posible causa sería el deterioro de un calefactor eléctrico de una habitación de la vivienda de la primera planta, que ha comenzado a arder.

Como consecuencia, una mujer de mediana edad ha sido atendida por estar intoxicada al inhalar el humo.

El equipo de bomberos de León están trabajando para sofocar las llamas de la vivienda y la Guardia Civil también se ha personado en el lugar de los hechos.