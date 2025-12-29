La ciudad de León en penumbra y las farolas apagadas

La penumbra general de la ciudad, donde cuando cae la noche se extiende un escenario de película de suspense, halla zonas para el absurdo más absoluto. En estos espacios no se trata de que no hay farolas, ni que la intensidad aplicada a las lámparas quede por debajo de lo que se considera tenue, sino que ni siquiera se encienden.

Pasa en la intersección de Padre Isla con Federico Echevarría. Ahí, delante de la antigua grúa que servía para dar servicio a los talleres de los cocherones de Feve, se cuentan hasta tres luminarias que los vecinos porfían que no han visto prenderse más que algún día suelto, pero no se acuerdan cuándo. Será que los responsables municipales ven que hay luz suficiente.