Comienza la cuenta atrás para la entrada en vigor del Tribunal de Instancia de León

La entrada en vigor de los Tribunales de Instancia de León y Ponferrada, prevista para el miércoles 31 de dicicmbre, no será efectiva en la realidad hasta el próximo día 7 de enero, merced a la condición de periodo inhábil de que gozan las fiestas de Navidad. León y Ponferrada son los dos úktimos partidos judiciales en los que resta por instaurar el sistema, que en el resto de la provincia no comportan cambios apenas para el funcionamiento del justiciable pero que en los dos partidos principales sí se dejará notar.

Jueces y magistrados del tribunal seguirán tramitando los procedimientos que tuvieran asignados y los nuevos asuntos que les correspondan, pero el reparto de los mismos cambia de sistema, de tal forma que les serán asignados «por razón de las plazas que ocupen en el Tribunal", especifica la nueva ley. Esto significa que deberán tratar los asuntos del orden jurisdiccional civil, la fase de instrucción de los procesos penales y el enjuiciamiento de delitos leves, que hasta ahora se tramitaban en los juzgados de primera instancia y/o de instrucción.

La distribución de las materias de las que conocerán los tribnales serán social, contencioso-administrativa, mercantil, violencia sobre la mujer o violencia contra la infancia y la adolescencia, por ejemplo) de las que hasta ahora se ocupaban los juzgados correspondientes.

Los miembros de las distintas secciones podrán consensuar la unificación de criterios. De esta forma, se podrá homogeneizar la filosofía y evitar sentencias dispares a casos similares.

Desaparece en la práctica el sistema de Juzgados de Primera Instancia y cambia la forma de repartir los asuntos