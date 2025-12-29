Decretan el internamiento por un año para tres menores leoneses por un robo muy violento

El Juzgado de Menores ha condenado a una medida de internamiento por un año a tres adolescentes, acusados de un robo muy violento a tres jóvenes, a los que atacaron al lado de una sucursal bancaria para apoderarse de su móvil, de un reloj y de 30 euros que llevaba en efectivo. La pena es firme, tras haberse agotado todas las vías legales contra la sentencia inicial.

Loso hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Sobre las 03.30 horas los menores expedientados estaban junto a otras personas en una zona de la capital, y procedieron con ánimo de lucro y de común acuerdo a rodear de forma intimidante y amenazante a tres jóvenes, dos de ellos mujeres, y les conminaron a que les dieran todo lo que llevaran.

POR LA FUERZA

Al varón le obligaron a sacar el teléfono móvil de su funda por si llevaba algo en su interior y también le miraron la cartera. Según relata la sentencia, al ver que no llevaba nada le hicieron quitar su reloj marca Lotus y se lo apropiaron.

A otra de las personas atacadas le sustrajeron la cantidad de 30 euros. A continuación, se fueron del lugar llamándoles pringados. La cantidad de 30 euros fue intervenida y junto con otro dinero encontrado al principal sospechoso se encuentra consignado judicialmente, el reloj también intervenido ha sido devuelto a su propietario en calidad de depósito.

GRAVES LESIONES

Dos horas después y con idéntico acuerdo de voluntades y ánimo de lucro, procedieron a acercarse a otro joven, que acabada de sacar dinero de la entidad bancaria, le dieron un golpe por detrás en la nuca y cayó al suelo rodeándole entre todos y golpeándole con la intención de sustraerle su teléfono móvil, cosa que efectivamente hicieron, siendo un móvil marca Vivo, que fue interceptado a uno de los menores expedientados y devuelto en calidad de depósito a su propietario. El agredido sufrió heridas de consideración, tales como traumatismo nasal, traumatismo ocular, erosiones en malar derecho y barbilla, neumoencéfalo, fractura de dos piezas dentales. Precisó para su curación, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico.

Los condenados alegaban que la sentencia no recogía con veracidad lo sucedido. Los magistrados lo rechazan porque los menores expedientados se encontraban en el lugar de los hechos; todos ellos intervinieron rodeando a los denunciantes y a su amiga, amenazándoles de que si no les entregaban lo que llevaban sacarían una navaja y les incautó el dinero hallado en su poder.