El sorteo del Niño deja un gasto medio de 18 euros por vecino

Administración de lotería en El Corte Inglés de León que vendió íntegramente el primer premio del Sorteo del Niño de 2025DL

Castilla y León es con con 71.734.800 euros la quinta autonomía en consignación de lotería para el sorteo extraordinario de El Niño de 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero, Día de Reyes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.

El sorteo de El Niño de 2026 se celebrará el próximo 6 de enero, a las 12.00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples, ha precisado esta entidad.

La emisión de lotería para esta ocasión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros y divididos en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones. A premios se destina el 70% de esa emisión, 770 millones de euros. Los premios más importantes son un primer premio de 2 millones por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie; y un tercer de 250.000 euros por serie.