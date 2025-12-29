Nuevas reglas del equipaje de mano para 2026: dimensiones de la maleta, peso, líquidos...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo de los viajes aéreos está en constante evolución, y a partir de enero de 2026, los pasajeros que vuelen en la Unión Europea (UE) y en aeropuertos asociados experimentarán varios cambios en las normas de seguridad que afectan al carry-on o equipaje de mano. Una de ellas es la relajación de las restricciones sobre líquidos en el equipaje de mano, pero la más importante es que se perderá la flexi bilidad para subir el troley a la cabina. A patir de ahora se hará a través de un escáner y no dependerá de humanos, por lo que esta nueva norma será implacable.

Esta medida, impulsada por la Comisión Europea, busca mejorar la experiencia del viajero al eliminar limitaciones que han estado vigentes desde 2006, tras amenazas terroristas que llevaron a la imposición del famoso “límite de 100 ml”. Aunque las dimensiones y pesos del equipaje de mano siguen siendo regulados principalmente por las aerolíneas, y no hay cambios unificados en este aspecto para 2026, la nueva normativa de seguridad representa una novedad clave que afecta directamente al contenido del equipaje y a la forma de procesarlo porque se acabó la flexibilidad que permitía el control del equipaje al entrar en acción los nuevos escáneres que serán totalmente inflexibles con las medidas de las maletas.

El fin del límite de 100 ml: ¿Qué cambia exactamente?

La principal novedad radica en la implementación obligatoria de escáneres de nueva generación, conocidos como EDSCB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) o escáneres C3, en todos los aeropuertos principales de la UE a partir de 2026. Estos dispositivos utilizan tecnología de tomografía computarizada (similar a los escáneres médicos) para analizar el contenido del equipaje sin necesidad de extraer objetos. Los beneficios son claros:

• Líquidos, aerosoles y geles (LAGs): Los pasajeros podrán llevar hasta 2 litros (2.000 ml) de líquidos en total en su equipaje de mano, sin el requisito de envasarlos en recipientes individuales de 100 ml ni meterlos en una bolsa transparente de 1 litro. Esto incluye bebidas, cosméticos, cremas, pastas dentales y otros productos similares. Sin embargo, las restricciones sobre sustancias prohibidas (como explosivos o inflamables) siguen vigentes.

• Dispositivos electrónicos: No será necesario sacar portátiles, tablets, cámaras o móviles de la maleta durante el control de seguridad, agilizando el proceso.

• Implementación gradual: Aunque el objetivo es que todos los aeropuertos europeos importantes estén equipados para 2026, algunos ya han comenzado a aplicar estas reglas en 2025 (como en España, donde aeropuertos como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat están instalando los escáneres). Si viajas a un aeropuerto sin esta tecnología, las antiguas reglas de 100 ml podrían aplicarse temporalmente.

Esta reforma no afecta directamente a las dimensiones o pesos del equipaje, que dependen de la aerolínea, pero facilita el empaquetado al permitir más flexibilidad en el contenido. Fuera de la UE, como en EEUU, las reglas siguen siendo estrictas (límite de 100 ml bajo la TSA), aunque algunas aerolíneas estadounidenses están endureciendo la verificación de tamaños para evitar sobrecargas en los compartimentos superiores.

Otras novedades relacionadas con el equipaje de mano, compañía a compañía

Iberia (incl. Iberia Express)

La aerolínea de bandera española y su filial de bajo coste mantienen una política clara. Los pasajeros pueden llevar una maleta de cabina con dimensiones máximas de 56×40×25 cm y un peso de hasta 10 kg en Tarifa Turista, o 14 kg si viajan en Business. Adicionalmente, se permite un accesorio personal, como un bolso o una mochila pequeña, que no exceda los 40×30×15 cm. La maleta principal se ubica en el compartimento superior, mientras que el accesorio debe ir bajo el asiento delantero. Es importante destacar que, en vuelos operados por Iberia Regional Air Nostrum, especialmente en aviones de menor tamaño, es habitual que se solicite a los pasajeros entregar la maleta en la puerta de embarque para su traslado a la bodega sin coste adicional, siendo devuelta a pie de avión al desembarcar. Esta práctica busca optimizar el espacio limitado en cabina y agilizar el proceso de embarque y desembarque.

Vueling

La compañía de bajo coste Vueling presenta una estructura de tarifas que impacta directamente en el equipaje de mano. Con la Tarifa Fly Light, solo se incluye un bulto bajo asiento con un tamaño máximo de 40×30×20 cm. Si el pasajero desea llevar una maleta de cabina de hasta 55×40×20 cm y 10 kg, esta debe estar incluida en la tarifa contratada o ser adquirida como un extra. Vueling es estricta con las medidas: si en la puerta de embarque su bulto bajo asiento excede las dimensiones permitidas, o si una pieza supera las medidas de la maleta de cabina sin haber sido contratada, se aplicarán recargos significativos por exceder las medidas. Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que el equipaje cumple con las especificaciones de la tarifa elegida para evitar costes adicionales inesperados.

Air Europa

Air Europa permite a sus pasajeros llevar una maleta de cabina con unas dimensiones máximas de 55×35×25 cm y un peso de hasta 10 kg en clase Turista. Para los viajeros de Business, la política es más flexible, permitiendo dos piezas de equipaje que sumen un máximo de 14 kg entre ambas. Además de la maleta principal, todos los pasajeros pueden llevar un accesorio personal, como un bolso o un portátil, con medidas de hasta 40×30×15 cm, sin coste adicional. La propia compañía sugiere que también se puede llevar una mochila pequeña adicional si cabe bajo el asiento, aunque en la práctica, esto suele considerarse parte del accesorio personal. Esta flexibilidad con el accesorio personal es un punto a favor para muchos viajeros.

Ryanair

Ryanair, conocida por su modelo de bajo coste, tiene una de las políticas de equipaje de mano más restrictivas si no se contratan extras. Los pasajeros que viajan sin prioridad solo pueden llevar un bolso o mochila pequeña que debe caber bajo el asiento, con unas dimensiones máximas de 40×30×20 cm. Si se opta por la opción «Priority & 2 Cabin Bags», se permite llevar este bulto pequeño más una maleta de 10 kg con medidas de hasta 55×40×20 cm, que se guarda en el compartimento superior. Es crucial prestar atención a la medida correcta del bulto personal, que es 40×30×20 cm, ya que cualquier desviación puede resultar en un recargo. La importancia de la opción Priority es evidente para quienes necesitan llevar una maleta de cabina más grande.

Air Nostrum (Iberia Regional)

Como filial de Iberia, Air Nostrum aplica la misma política de equipaje de mano que la aerolínea principal: una maleta de cabina de 56×40×25 cm y 10 kg, junto con un accesorio personal de 40×30×15 cm. Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio en aviones más pequeños que operan en rutas regionales, es una práctica común el sistema de «entrega a pie de avión». Esto significa que los pasajeros deben dejar su maleta en la puerta de embarque para que sea trasladada a la bodega sin coste, y les será devuelta al desembarcar. Esta medida, aunque puede generar cierta incomodidad, es necesaria para garantizar la seguridad y la eficiencia en aeronaves con menor capacidad de almacenamiento en cabina.

Binter

La aerolínea canaria Binter tiene una política de equipaje de mano que se adapta al tipo de aeronave. Se permite un bulto en cabina con un peso máximo de 8 kg. Las dimensiones varían: para los aviones ATR, el tamaño máximo es de 45×35×25 cm, mientras que para los Embraer, es de 52×40×25 cm. Además, se permite llevar efectos personales o un bolso pequeño. La política es bastante clara en cuanto a que el tamaño del equipaje varía según el modelo de aeronave. Si se combinan tramos con diferentes tipos de avión, es posible que en algún momento el equipaje sea enviado a bodega por falta de espacio, aunque Binter es generalmente bastante amable con el equipaje de mano dentro de sus límites establecidos.

Volotea

Volotea sigue un modelo similar al de otras aerolíneas de bajo coste. Los pasajeros que viajan sin embarque prioritario solo pueden llevar un bolso pequeño que debe caber bajo el asiento, con un tamaño máximo de 40×30×20 cm. Para poder llevar una maleta de cabina adicional de hasta 55×40×20 cm, es necesario haber contratado el embarque prioritario. El peso total combinado del bolso y la maleta no debe exceder los 10 kg. Si el conjunto supera este peso, se aplicarán recargos. La necesidad de embarque prioritario para llevar una maleta grande es un factor clave a considerar al reservar con Volotea.

EasyJet

easyJet permite a todos los pasajeros llevar un bulto bajo asiento de forma gratuita, con unas dimensiones máximas de 45×36×20 cm (incluyendo ruedas y asas) y un peso de hasta 15 kg. Si se desea llevar una maleta «grande» de cabina, con medidas de hasta 56×45×25 cm y un peso de hasta 15 kg, esta opción solo está disponible si se compra aparte o si está incluida en la tarifa, membresía o asiento elegible. Es fundamental entender que la maleta grande no va incluida por defecto; si se presenta en el embarque sin haberla contratado previamente, será enviada a bodega con los consiguientes cargos. Además, la compañía exige que el pasajero sea capaz de levantar y transportar su propio equipaje.

Estas dimensiones incluyen ruedas, asas y bolsillos. No hay cambios unificados en tamaños para 2026, pero se incluyen notas sobre novedad en pesos o accesorios donde aplican. Los datos se basan en políticas actuales, que podrían ajustarse mínimamente.

En resumen, las low-cost priorizan el cobro por la maleta grande y controlan rigurosamente las medidas, mientras que Iberia y Air Europa integran ambas piezas en sus billetes estándar, ofreciendo mayor flexibilidad al viajero habitual.

La nueva normativa de equipaje de mano tendrá un doble impacto. Para los viajeros, la estandarización, si se logra, podría reducir la incertidumbre y el estrés al preparar el equipaje. Sin embargo, también podría implicar una mayor necesidad de planificación y, en algunos casos, costes adicionales si no se ajustan a las medidas gratuitas. Las aerolíneas, por su parte, esperan una mayor eficiencia en las operaciones de embarque, lo que podría traducirse en menos retrasos y una mejor puntualidad. Además, las políticas de equipaje seguirán siendo una fuente importante de ingresos complementarios, especialmente para las compañías de bajo coste, que podrían ajustar sus tarifas para reflejar los nuevos estándares.

Consejos prácticos para adaptarse a la nueva normativa

Ante la inminente llegada de estas novedades, los viajeros pueden tomar varias precauciones para asegurar un viaje sin contratiempos. En primer lugar, es imprescindible verificar la política de equipaje de la aerolínea con la que se va a volar, preferiblemente en el momento de la reserva y de nuevo unos días antes del viaje. Medir la maleta de mano con precisión y pesarla antes de salir de casa puede evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto. Considerar la posibilidad de viajar solo con un artículo personal si el viaje es corto es otra estrategia eficaz. Finalmente, familiarizarse con las nuevas tecnologías de escaneo en los aeropuertos de salida y llegada puede ayudar a entender las regulaciones específicas sobre líquidos en cada terminal.

¿Por qué se implementan estos cambios en el equipaje de mano?

La implementación de estos cambios responde a una combinación de factores operativos, de seguridad y económicos. Desde el punto de vista operativo, la falta de uniformidad en las políticas de equipaje de mano ha provocado a menudo retrasos en el embarque, ya que el personal debe verificar constantemente las dimensiones y el peso de las maletas, y reubicar aquellas que no cumplen los requisitos. Esto congestiona los pasillos y los compartimentos superiores, afectando la puntualidad de los vuelos. En términos de seguridad, una cabina con equipaje excesivo o mal colocado puede representar un riesgo en caso de turbulencias o evacuaciones de emergencia. Económicamente, la estandarización puede optimizar la gestión del espacio y, para las aerolíneas, ofrecer una estructura de tarifas más clara que, a su vez, puede generar ingresos adicionales por servicios de equipaje. En definitiva, se busca una experiencia de vuelo más eficiente y segura para todos los implicados.

¿Afectará la nueva normativa a todos los vuelos por igual?

No necesariamente. Aunque la tendencia es hacia la estandarización, las regulaciones pueden variar ligeramente entre aeropuertos y regiones, especialmente en lo que respecta a los líquidos. Los vuelos dentro de la Unión Europea probablemente verán una mayor uniformidad, pero los vuelos internacionales podrían tener normas adicionales o diferentes.

¿Qué pasa con los artículos de bebé o medicamentos?

Generalmente, los artículos esenciales como la comida para bebés, la leche materna o los medicamentos líquidos suelen estar exentos de la regla de los 100 mililitros, pero deben ser declarados en el control de seguridad. Es aconsejable llevar una receta médica o un certificado que justifique la necesidad de los medicamentos.

¿Habrá un período de gracia para adaptarse a los cambios?

Es posible que algunas aerolíneas o aeropuertos implementen un período de transición inicial durante los primeros meses de 2026, donde la aplicación de las nuevas reglas sea más flexible. Sin embargo, no se debe contar con ello y es mejor estar preparado desde el primer día de la entrada en vigor.

¿Cómo puedo saber las medidas exactas de mi aerolínea?

La información más precisa y actualizada siempre se encontrará en la página web oficial de la aerolínea con la que se va a volar. Se recomienda revisar la sección de equipaje antes de cada viaje, ya que las políticas pueden ser actualizadas sin previo aviso.

Así es el escáner 3D EDSCB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage)

• Son sistemas de Detección de Explosivos para Equipaje de Cabina (EDSCB), también conocidos como escáneres C3 o CT (Tomografía Computarizada).

• Usan tecnología avanzada que reemplaza los escáneres tradicionales de rayos X 2D.

• Utilizan tomografía computarizada (CT): Un pórtico giratorio captura cientos de imágenes 2D con rayos X mientras la maleta pasa por la cinta.

• Reconstruyen una imagen volumétrica en 3D de alta resolución del contenido.

• El operador puede rotar, girar y zoom en la imagen desde cualquier ángulo para inspeccionar sin abrir la maleta.

• Detectan automáticamente explosivos y amenazas, diferenciando materiales por densidad (orgánicos como líquidos en naranja, metálicos, etc.).

• Permiten no sacar líquidos: En aeropuertos con EDSCB certificados, se permite hasta 2 litros totales de líquidos, aerosoles y geles (sin límite de 100 ml por envase ni bolsa transparente de 1 litro).

• Tampoco será obligatorio sacar dispositivos electrónicos: Portátiles, tablets, cámaras y móviles pueden quedarse dentro de la maleta.

• El proceso será más rápido: Reduce colas y falsas alarmas; separa automáticamente maletas sospechosas.

• Habrá mayor precisión en la posible detección de explosivos.