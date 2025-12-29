Muere Rosa María Dopico Salgado, alma indiscutible de El Serranillo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sector del comercio tradicional de León despide hoy con profundo sentimiento a Rosa María Dopico Salgado, figura esencial y alma indiscutible de El Serranillo, la mítica tienda que desde hace casi un siglo representa el sabor auténtico de la provincia.

Rosa María asumió las riendas del negocio familiar a mediados de los ochenta y transformó el establecimiento en un referente de productos tradicionales leoneses y de calidad contrastada, apostando por la especialización en embutidos, quesos, pimentón, aceitunas artesanas, vinos y otras delicias de la tierra que han convertido a El Serranillo en parada obligada tanto para leoneses como para visitantes.

Su apuesta por combinar tradición, excelencia en el producto y una atención al cliente exquisita y personalizada ha sido clave para que la empresa alcance el próximo 2026 su centenario con vitalidad renovada. Hoy, su hijo Juan Dopico Hernández continúa al frente del proyecto, honrando el legado de su madre y manteniendo intactos los valores que ella defendió durante décadas: calidad insobornable, respeto por las raíces leonesas y cercanía con el cliente.