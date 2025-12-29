El bloqueo atmosférico de Groenlandia y el aire templado subtropical dan un giro al tiempo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se enfrenta a una revolución meteorológica en los primeros días de 2025, marcada por el contraste entre las heladas intensas de Año Nuevo y la llegada inminente de una masa de aire subtropical. El episodio viene determinado por un bloqueo atmosférico en omega que se establecerá sobre el Atlántico norte, con máximos de presión en el entorno de Groenlandia, una configuración que condicionará el tiempo en toda España durante la primera semana del año, según los pronósticos coincidentes de Aemet y Meteored.

Antes de este cambio radical, las heladas serán protagonistas en Nochevieja y, especialmente, el día 1 de enero de 2025. Las temperaturas al amanecer descenderán considerablemente en amplias zonas del interior peninsular, y León, que alberga uno de los parajes más fríos de España como el Prado Veneiro, podría registrar mínimas cercanas a los -5 ºC o incluso inferiores. La Aemet advierte de que estas heladas serán más intensas y extensas durante la jornada de Año Nuevo, con temperaturas por debajo de la media estacional en la primera mitad de la semana. También habrá que prestar atención a los bancos de niebla en los valles, que podrían ser localmente persistentes y engelantes.

Este escenario gélido contrasta con lo ocurrido días atrás, cuando el paso de una borrasca fría por el sur de la España peninsular dejó un episodio atípico para finales de diciembre de 2025. Las lluvias muy intensas, la actividad eléctrica, el granizo de cierto tamaño y varias mangas marinas afectaron a Andalucía y las comunidades mediterráneas. La intensidad de las precipitaciones obligó a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso rojo en demarcaciones de Valencia, Región de Murcia y Málaga.

Tregua transitoria antes del cambio radical

Entre el martes 30 de diciembre de 2025 y el miércoles 1 de enero de 2026, la situación tenderá a estabilizarse de forma transitoria en la España peninsular y Baleares. Una pequeña dorsal anticiclónica traerá una breve tregua, pero el chorro polar seguirá presentando meandros muy pronunciados. A lo largo de la semana se configurará una cresta anticiclónica en el Atlántico, que se orientará de sur a norte con máximos en Groenlandia, una configuración atmosférica a la que los meteorólogos prestan especial atención.

No obstante, esta calma será pasajera. A partir del jueves 2 de enero de 2025, una borrasca atlántica se acercará al oeste peninsular, cruzándolo probablemente durante el fin de semana. Paralelamente, se configurará un enorme bloqueo en omega en el Atlántico norte, con los máximos de presión en el entorno de Groenlandia, según indican los modelos meteorológicos consultados.

Helada en un campo de Sahelices del Payuelo.dl

El choque de masas de aire sobre la península

Se trata de una situación meteorológica muy compleja, pero desde hace días los mapas contemplan que este bloqueo puede favorecer una interacción entre masas de aire muy distintas sobre España. Por un lado, la masa de aire de origen subtropical que impulsará la baja atlántica y, por otro, aire polar o ártico dirigido entre el gran anticiclón del Atlántico norte y varias borrascas en Europa.

Este tipo de configuraciones ha provocado algunos episodios importantes de nevadas en España en el pasado, como el asociado a la borrasca Filomena en enero de 2021, aunque evidentemente cada situación es distinta. Dependiendo de cómo y dónde se produzca ese contacto entre las masas de aire, lloverá y nevará más o menos en diferentes puntos de la geografía española. Todo apunta a que la inestabilidad afectará a muchas zonas del país el fin de semana previo a la llegada de los Reyes Magos.

La aproximación de la borrasca al oeste peninsular podría favorecer que ese choque de masas de aire se produzca en nuestro entorno, lo que podría disparar la inestabilidad este fin de semana del 4 y 5 de enero de 2025. Habrá que ver por dónde cruza exactamente la borrasca y dónde se produce esa interacción entre las diferentes masas de aire.

Implicaciones para León y el interior peninsular

Para la provincia de León, esta evolución meteorológica resulta especialmente relevante. Tras las intensas heladas de principios de semana, con registros que en zonas como el Prado Veneiro podrían rozar o superar los -5 ºC, la llegada de la borrasca atlántica traerá un cambio radical. De momento, parece que habrá que sacar el paraguas en la mayor parte de la geografía española, incluida la provincia leonesa.

En lo que respecta a la nieve, los meteorólogos irán concretando la previsión en los próximos días, ya que puede ser muy variable en distancias cortas. Incluso no se descarta que primero llegue la lluvia y después el frío intenso y la nieve en cotas relativamente bajas, coincidiendo con la festividad de Reyes Magos el 6 de enero de 2026. Esta variabilidad es característica de las situaciones de choque de masas de aire, donde pequeños cambios en la trayectoria de las borrascas pueden determinar grandes diferencias en las precipitaciones y la cota de nieve.

Qué es un bloqueo atmosférico en omega

Un bloqueo atmosférico en omega es un patrón meteorológico de gran escala que se caracteriza por la formación de una configuración de presión que se asemeja a la letra griega omega (Ω). En este tipo de situación, un anticiclón potente se establece entre dos borrascas, creando una estructura que bloquea el flujo normal del oeste de las masas de aire.

Escarcha en un parque de la capital leonesa.dl

Este fenómeno puede persistir durante días o incluso semanas, condicionando el tiempo en amplias regiones. Cuando el máximo de presión se sitúa sobre Groenlandia o el Atlántico norte, como ocurre en la situación actual, puede favorecer la llegada de aire frío desde latitudes polares hacia el sur, mientras que por otras zonas permite la entrada de masas de aire subtropical. La interacción entre estas masas de aire tan diferentes es lo que puede generar episodios de precipitaciones intensas y nevadas en cotas variables.

¿Qué tiempo hará en León durante la primera semana de enero?

Durante los primeros días de 2026, León experimentará temperaturas muy bajas, especialmente en la madrugada del 1 de enero, cuando los termómetros podrían marcar -5 ºC o menos en zonas como el Prado Veneiro. Las heladas serán generalizadas en el interior provincial, con posibles nieblas engelantes en los valles. A partir del jueves 2 de enero, la situación comenzará a cambiar con la aproximación de una borrasca atlántica que traerá nubosidad creciente y precipitaciones durante el fin de semana.

¿Nevará en cotas bajas en León?

La posibilidad de que nieve en cotas relativamente bajas en León dependerá de cómo evolucione exactamente la borrasca atlántica y el choque de masas de aire previsto para el fin de semana del 4 y 5 de enero de 2026. Los modelos meteorológicos contemplan que, tras una primera fase de precipitaciones en forma de lluvia, podría llegar aire frío intenso que bajaría la cota de nieve. Esta situación podría extenderse hasta el día de Reyes, pero la previsión se irá concretando en las próximas jornadas.

¿Qué es el Prado Veneiro y por qué es tan frío?

El Prado Veneiro, también conocido como Llanos de Veneiro o Prado de las Veneras, es uno de los parajes más fríos de España, situado en la provincia de León. Se encuentra en una zona de alta montaña, en el entorno de los Picos de Europa, donde las condiciones orográficas favorecen la acumulación de aire frío durante las noches despejadas. Su altitud y la configuración del terreno, que actúa como una especie de embudo natural, permiten que las temperaturas desciendan de forma notable, especialmente durante situaciones anticiclónicas invernales como la prevista para el inicio de 2025.

¿Cómo afectará el bloqueo de Groenlandia al resto de España?

El bloqueo atmosférico en omega con máximos de presión en Groenlandia no solo afectará a León y el norte peninsular, sino que condicionará el tiempo en toda España durante la primera semana de enero de 2025. La configuración favorecerá la llegada de una borrasca atlántica que cruzará la península de oeste a este, trayendo precipitaciones generalizadas. El choque entre la masa de aire subtropical asociada a esta borrasca y el aire frío polar o ártico que circulará por Europa podría generar episodios de precipitaciones intensas y nevadas en diferentes zonas del país, con una distribución que dependerá de la trayectoria exacta de los sistemas de bajas presiones y la intensidad de cada masa de aire.