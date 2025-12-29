Patrimonio autoriza la mejora del alumbrado del edificio neomudéjar de Alcázar de Toledo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido de conformidad el proyecto modificado de mejora de la instalación de alumbrado público y ornamental en el edificio neomudéjar situado en la calle Alcázar de Toledo, 11 y 13 y, la calle San Agustín, 8 de León. Con el fin de preservar la correcta apreciación de la ornamentación de arcos de ladrillo, no se instalará el proyector previsto sobre la puerta de acceso al edificio en la calle San Agustín para evitar interferencias con las cabezuelas de madera que sujetan el alero del tejado, y no se instalarán los dos proyectores previstos en la galería que se abre al patio. En la fachada hacia la calle Alcázar de Toledo del edificio de menor altura, se propone utilizar angulares metálicos para adelantar la posición de los proyectores y evitar la interferencia con las cabezuelas de madera; además, se duplicarán los proyectores en dos entrepaños donde existen bajantes de pluviales. En la fachada del edificio de mayor altura, la previsión de cableado empotrado no coincide exactamente con la posición de las luminarias, aspecto que se abordará durante la ejecución del proyecto.

Como ha señalado el delegado territorial, la comisión ha dado luz verde a la intervención arqueológica en el Convento de San Marcos de León, en el marco de la redacción del Plan Director de Conservación del Hostal de San Marcos. La actuación permitirá actualizar e integrar las lecturas de paramentos mediante trabajos de gabinete, campo y memoria final, incluyendo la toma de datos fotogramétrica de fachadas, claustros e iglesia, bajo la dirección de un arqueólogo y la supervisión del Servicio Territorial de Cultura.

En la ciudad de León también se ha autorizado a la Parroquia de Nuestra Señora del Mercado la sustitución de la tarima existente en el presbiterio de la iglesia de Santa María del Mercado, Bien de Interés Cultural. La intervención se limitará a las zonas con daños, levantando las tablas y cuadrales existentes para colocar un nuevo entarimado de madera de pino machihembrado sobre rastreles tratados, respetando el acabado y la estética del pavimento original, y se instalarán rejillas de ventilación para mejorar las condiciones higrotérmicas de la madera.

También se ha autorizado el informe sobre la intervención arqueológica dentro del proyecto de conservación y restauración del tramo de la antecerca de la Muralla de León, situado en la Calle Prado de los Judíos. Los trabajos, incluyeron estudio de paramentos y control arqueológico, documentando cinco fases constructivas que abarcan desde la cerca medieval hasta intervenciones recientes. La última fase respetó las fábricas originales, reconstruyendo almenas y huecos, limpiando los muros y eliminando elementos ajenos a la muralla medieval, garantizando así la conservación del patrimonio histórico.

La comisión ha dado paso a la restauración de varios bienes ubicados en iglesias de las localidades de Joara, Celada y Valdavida, estableciendo como condiciones que, en caso de que los bienes deban salir de los templos para la ejecución de la intervención, se contrate un seguro clavo a clavo y que, una vez finalizados los trabajos, se presente una memoria final de la intervención realizada.

Se ha recibido de conformidad el proyecto de mejora de acceso desde la localidad de Santo Tomás de las Ollas, en el municipio de Ponferrada, al Área Industrial de “La Llanada”, dada su nula incidencia en el patrimonio cultural al realizarse sobre una carretera preexistente.

Por otra parte, se han autorizado las actuaciones de consolidación del dintel con epigrafía en Orellán, que incluyen su nivelado, cosido y sellado, así como medidas de protección durante la intervención. Los trabajos, motivados por los daños estructurales detectados tras un incendio, se han ejecutado in situ por un restaurador especializado, junto con la reposición de dinteles de madera y la consolidación de fábricas de mampostería, garantizando la estabilidad y conservación del conjunto.