Los Taberneros alegran la Navidad a los pacientes del Hospital de León con su rumba y flamenco

Este lunes, 29 de diciembre, el Hospital de León ha acogido la actuación del grupo de rumba y flamenco Los Taberneros, que ha ofrecido un repertorio variado, compuesto principalmente por conocidos temas, incluidos villancicos, en la Unidad de Hemodiálisis y en la sala de espera de Oftalmología, generando una gran expectación y arrancando aplausos y felicitaciones tanto de los pacientes como del personal.

Los conciertos han sido posibles gracias a la empresa Oximesa, proveedora del CAULE, una de las patrocinadora de la ONG Música en Vena, organizadora del evento y encargada de llevar la música a los hospitales españoles para hacer más llevadera la estancia en los mismos a pacientes y familiares.