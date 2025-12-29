Estos son los horarios de los supermercados para Nochevieja y Año Nuevo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Si todavía te faltan las uvas, el champán o ese ingrediente secreto para la cena de Nochevieja, más vale que te des prisa. Para este 31 de diciembre de 2025, la mayoría de las grandes cadenas en España han anunciado a través de sus canales oficiales un cierre anticipado para permitir que sus empleados también lleguen a tiempo a las campanadas. El horario generalizado de cierre se sitúa entre las 15:00 y las 19:00 horas, dependiendo de la enseña, por lo que las compras de última hora serán un deporte de riesgo a partir de media tarde.

Mercadona y Lidl son los más estrictos en sus redes sociales, confirmando que bajarán la persiana a las 19:00 horas en todo el territorio nacional. Por su parte, Carrefour mantendrá sus hipermercados abiertos generalmente hasta las 19:00 o 20:00 horas, aunque sus versiones Express podrían estirar el horario algo más según la ubicación. En el caso de DIA, el cierre suele ser mucho más temprano, rondando las 15:00 horas en muchos establecimientos, mientras que El Corte Inglés, Hipercor y Supercor han anunciado que recibirán clientes hasta las 20:00 horas como máximo.

La situación cambia radicalmente para el 1 de enero de 2026. Al tratarse de un festivo nacional de carácter obligatorio, prácticamente la totalidad de las grandes superficies como Mercadona, Aldi, Alcampo o Lidl permanecerán cerradas durante todo el día de Año Nuevo. Las únicas excepciones que podrás encontrar abiertas serán las tiendas de conveniencia situadas en gasolineras, algunos pequeños comercios locales independientes y las franquicias tipo Carrefour Express o Claudio Express en zonas turísticas o céntricas, que suelen abrir en horario de festivo o tarde.

Por su parte, Alimerka abrirá el día 31 de diciembre, Nochevieja, en horario de 9.00 a 15.00 horas.