Un turismo y una bicicleta colisonan en León

Un hombre de 72 años ha resultado herido tras ser arrollado por un turismo cuando circulaba en bicicleta por el entorno de la parroquia de Jesús Divino Obrero.

Fue a las 16.59. La Sala de Emergencias 112 dio aviso de un accidente en la calle Conde Toreno esquina con Leopoldo Alas, en León capital.

En el accidente se vieron involucrados una bicicleta y un turismo y había un varón herido de 72 años consciente.

Se trasladó aviso al Policía Nacional de León, a Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl.