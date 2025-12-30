Defensa saca a licitación los hangares y plataformas de los drones Sirtap en León

El Ministerio de Defensa inicia los trámites de licitación tanto de la redacción del proyecto y la construcción de dos hangares como de las rodaduras y plataformas para el Sirtap (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), el dron militar táctico de fabricación española desarrollado por Airbus que operará en la Base Aérea de La Virgen del Camino.

Por un lado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la licitación de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio para las rodaduras y plataformas del Sirtap en la base sonesa, con un valor estimado de 19,4 millones de euros, y cuyo plazo de ejecución de la obra es de doce meses como máximo desde la adjudicación.

También se publicó la redacción del proyecto y construcción de dos hangares para los drones que operarán desde la base, con un valor estimado de 8,7 millones de euros. A partir de la formalización del contrato los plazos son de tres meses para la fase inicial de redacción del proyecto y los trabajos previos, y diez meses para la fase de ejecución de la obra.

La llegada del dron de altas prestaciones supone una nueva fase para la Base Aérea de León, desde su cambio desde Aedrómo Militar, que se aprobó el pasado mes de marzo. A partir de ahora las instalaciones no sólo se encargarán de la formación de nuevos profesionales del Ejército del Aire, sino que recuperarán tras más de un siglo su capacidad operativa.

Para albergar a los nuevos drones y poner en marcha esta nueva capacidad es necesario crear una zona de despegue y aterrizaje, que dé cobertura a estos aparados, de más de siete metros de largo y doce de embergadura. Además se crea una unidad denominada Grupo 24, que manejará estos aparatos y oeprará desde León.

También el Ejército de Tierra contará con los drones, que operarán desde la Base Aérea a través del Grosa, con base en Conde de Gazola.