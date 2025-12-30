La repetición de las pruebas de la Policía Local en León está ya registrada

Imagen de archivo de la presentación de una patrulla de vehículos de la Policía Local..JESÚS F. SALVADORES

Los opositores que denunciaron la existencia de irregularidades en la prueba psicotécnica de acceso a la Policía Local de León han registrado ya el escrito para solicitar la repetición del examen, con el fin de corregir las irregularidades detectadas, entre las cuales subrayan una discriminación por género.

Se propone la repetición de la prueba de aptitudes y personalidad «a la vista de los graves fallos ocurridos durante la realización de los mismos» entre los que destacan un error de impresión del cuadernillo de aptitudes y un error en la hoja de respuestas del test de personalidad. Las pruebas psicotécnicas para el acceso a la escala de oficiales tuvieron que repetirse. Las respuestas erróneas no iban a penalizar en las calificaciones, circunstancia que luego se aplicó con dos criterios diferentes, según denunciaron también algunos de los opositores.

Refuerza la propuesta «el hecho de que fuera requerido reflejar si el opositor era hombre/mujer».