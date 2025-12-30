Los actos del 23 de abril se volverán a descentralizar a las nueve provincias de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación de Castilla y León impulsará en 2026 un «planteamiento renovado» para la celebración del Día de la Comunidad, que priorizará el desarrollo de actividades culturales «descentralizadas» en las nueve provincias, con el objetivo de «reforzar» la participación ciudadana y la presencia territorial de la institución.

La medida forma parte del Plan de Actuación para el ejercicio 2026, aprobado ayer por unanimidad por el Patronato de la Fundación en la reunión presidida por el presidente de las Cortes y de la propia entidad, Carlos Pollán. Así, según informaron fuentes del Parlamento, el documento da «continuidad» a la actividad de la Fundación y «consolida» su papel como instrumento al servicio de la difusión del patrimonio cultural, histórico y social de la Comunidad, así como de la promoción de los valores democráticos.

El Plan de Actuación 2026 se articula en cinco ejes estratégicos. El primero, centrado en la celebración del Día de Castilla y León, plantea una programación cultural diversa y descentralizada en torno al 23 de abril, con actividades en todas las provincias, además de las institucionales que acogerá la sede de las Cortes.

El segundo ámbito aborda la educación y el deporte, con programas destinados a fomentar la formación en valores democráticos, el pensamiento crítico y la participación juvenil. Incluye convenios con universidades, promoción de cátedras, congresos académicos y programas de emprendimiento para estudiantes de Formación Profesional.

El tercer eje refuerza las iniciativas sobre historia y patrimonio, con el objetivo de promover la colaboración con instituciones académicas y culturales en proyectos de investigación, exposiciones y conmemoraciones tanto nacionales como internacionales.

El cuarto ámbito está dedicado a la promoción del talento y la creatividad, con programas de fomento de la creación artística, la innovación y el intercambio cultural, así se prevén colaboraciones con fundaciones culturales de referencia y proyectos destinados al público infantil y familiar.

Por último, hay un bloque específico sobre ámbito social y reto demográfico, con actuaciones para colectivos vulnerables, medio rural y juventud.