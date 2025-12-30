La ciudad leonesa que capta nuevos habitantes con incentivos económicos sorprendentes

El centro de La Bañeza, con su emblemático Ayuntamiento y la iglesia de Santa María, es hoy uno de los núcleos rurales que atrae a nuevas familias gracias a las ayudas públicas de la Junta de Castilla y LeónGetty Images

La Bañeza figura entre los destinos seleccionados por familias que, en 2025, se han beneficiado de las ayudas directas de la Junta de Castilla y León para establecerse en el medio rural. Con una inversión de 95.000 euros repartidos entre 58 familias procedentes de otras comunidades autónomas, la administración autonómica consolida este incentivo como una herramienta activa para atraer nuevos residentes a los pequeños municipios de la región.

Mudarse a León: una ayuda directa de hasta 2.000 euros por familia

En plena ofensiva contra la despoblación, la Junta de Castilla y León ha diseñado un programa de subvenciones para facilitar el traslado de familias al medio rural. La ayuda asciende a 1.000 euros para unidades familiares sin hijos y hasta 2.000 euros para aquellas que tienen menores a su cargo. El objetivo es fijar población en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Según datos difundidos por la Junta el pasado diciembre, 58 familias procedentes de otras comunidades autónomas se mudaron a Castilla y León durante 2025 aprovechando este programa. Entre las localidades receptoras mencionadas se encuentra La Bañeza, en la provincia de León, junto a otras como Sepúlveda, Arévalo o Lumbrales.

Los requisitos para optar a la ayuda son: demostrar un cambio de residencia desde otra comunidad autónoma, empadronarse en un municipio pequeño de Castilla y León y mantenerse en él al menos durante dos años. Además, uno de los miembros debe tener actividad profesional en la región o acreditar teletrabajo.

La Bañeza: una joya de León con ritmo propio y comunidad activa

La Bañeza, situada en el sur de la provincia de León, es un municipio de poco más de 10.000 habitantes que ha logrado mantener una identidad vibrante en pleno entorno rural. Conocida por su dinamismo cultural y su tradicional mercado, también destaca por su excelente conexión con otras zonas de la comunidad, lo que la convierte en un punto estratégico para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a servicios básicos.

El casco urbano conserva una arquitectura típica castellano-leonesa, con calles peatonales, plazas abiertas y una vida comunitaria muy activa. Las familias que han llegado en el último año han encontrado en La Bañeza no solo vivienda asequible, sino también colegios, centro de salud y una acogida vecinal cada vez más abierta a nuevos perfiles.

La cultura también tiene un papel clave: su carnaval, declarado de interés turístico, y su red de asociaciones culturales y deportivas ofrecen una oferta poco habitual en núcleos rurales. Para los recién llegados, este tipo de vida comunitaria representa un verdadero valor añadido.

Este tipo de incentivos, más allá de lo económico, apuntan a un redescubrimiento del interior español con nuevos ojos. Y La Bañeza, con su carácter intergeneracional, su historia agrícola y su apertura al futuro, representa bien ese modelo híbrido entre pueblo y proyecto de vida.