La Diputación rescata el mini Amazon leonés que marginó el Ayuntamiento

Dos años después de que se entregara, tras una inversión con fondos europeos que suma 3.976.150 euros, el mini Amazon leonés atisba una esperanza de apertura. El almacén robotizado, dotado de un centro de control logístico para la optimización de las rutas, con una página web propia para la venta de productores y comerciantes, se estrenará al fin. Pero no será el Ayuntamiento de León, promotor del proyecto, quien lo gestione, sino la Diputación, que este martes lo rescató por fin tras aprobar en el Pleno por unanimidad el protocolo de actuación para «impulsar la transformación digital y logística de la marca Productos de León».

Con el proyecto abandonado en los almacenes de Mercaleón durante todo este tiempo, el acuerdo resucita una iniciativa que busca «coordinar las actuaciones de promoción del sector agroalimentario de la provincia», gracias a su capacidad para facilitar «la transformación digital de los productores y mejorar su competitividad frente a las grandes plataformas comerciales», como trasladó el vicepresidente de la institución provincial, Roberto Aller.

El acuerdo, como detalló el diputado leonesista, permitirá a la Diputación «tomar las riendas de la plataforma de venta online, así como de la red de taquillas inteligentes y los vehículos eléctricos de reparto».

La infraestructura dará sustento a Productos de León. La marca emblema de la Diputación provincial asentará en Mercaleón su centro de operaciones con la ayuda de las «herramientas tecnológicas y logísticas clave para la comercialización». Estos instrumentos posibilitarán «la gestión de una plataforma digital diseñada para integrar al comercio minorista y pequeños productores, gestionar excedentes y automatizar la relación con los clientes», como expuso Aller. No se trata sólo de una web de venta online, como la que ya tienen, sino todo un sistema que hará que desde el almacen robotizado se distribuyan los productos perecederos y no perecederos almacenados, con el consiguiente ahorro de los portes que hagan más atractivas las ofertas, como describió el leonesista, que avanzó que ya cuentan con cerca de 60 productores que han dado su visto bueno a la incorporación al proyecto.

El acuerdo rubricado, como reseñaron, recoge que «el consistorio cederá la gestión de puntos de entrega inteligentes (lockers) de uso compartido»: las taquillas y almacenes repartidos por la ciudad en las que los compradores podrán recoger sus encargos con el código que reciban. Para rematar, el protocolo, firmado por cuatro años con opción a prórroga de otros cuatro, incluye las dos furgonetas eléctricas «destinados al reparto a domicilio y de última milla» con las que se harán las entregas en la capital y el área metropolitana. Todo el equipamiento se estima que se ponga en marcha en el primer semestre del año, una vez que se licite y adjudique el contrato para que una empresa especializada asuma la gestión.

La colaboración entre las dos instituciones se refuerza además con la cesión de otros dos espacios: una parte del mercado del Conde Luna, donde se instalará una caseta para «la promoción de Productos de León y se programarán actividades periódicas», y el Palacio de Exposiciones, «durante la primera quincena del mes de octubre para la organización de eventos vinculados a la difusión y comercialización de la marca», destacó Aller.