El alcalde de León echa encima a la Diputación el abandono que sufre el mini Amazon leonés

El alcalde de León, José Antonio Diez, aseguró ayer que no tiene nada que responder a las críticas del Partido Popular de León respecto a la gestión de León Market «porque en realidad no hace falta, se contestan ellos solos» y aseguró que todo quedará aclarado en cuanto la Diputación Provincial presente el convenio «que les va a dejar las cosas claras».

Diez se pronunció en estos términos a la conclusión de una intervención ante los medios informativos locales en la inauguración del la VII Feria del Emprendimiento y el Empleo, que organiza la Cámara de Comercio de León y que ayer se puso en marcha en el Palacio de Exposiciones de la capital.

«No hace falta que diga nada del PP, porque se contestan ellos solos», respondió a preguntas de este periódico sobre la denuncia del principal partido de la oposición, que acusó al alcalde de haber «dilapidado casi cuatro millones» en el conocido como mini Amazon leonés, con «una infraestructura cerrada a cal y canto dentro de un espacio lleno de suciedad», como describió el portavoz del PP en León, David Fernández.

«La Diputación va a presentar un convenio pronto y quedará todo claro, ahora no hay nada que decir», explicó el alcalde. La solución a la paralización que padecía el proyecto la habilitará la Diputación Provincial si finalmente da el paso al frente para hacerse con la gestión. En sus manos, queda la activación el almacén robotizado, que debería comenzar a funcionar el centro logístico de optimización de rutas y se encenderá el market place, pero con los Productos de León como emblema.

Es «una instalación que nadie absolutamente nadie ha usado en todo este tiempo. Es más, me atrevo a decir que somos los primeros que hemos entrado allí desde que el último operario saliera para terminar la instalación», alegó el portavoz. La Diputación se hará con las instalaciones, ubicadas dentro del recinto de Mercaleón en el que dormitan ciertamente desde que fueron entregadas en diciembre de 2023.

No ha habido movimiento alguno desde entonces, más allá del trasiego de los despachos, ni decisión para rentabilizar el espacio de 288 metros cuadrados por el que el consistorio paga un alquiler de cerca de 600 euros a la sociedad del mercado mayorista. Ahora será el gobierno provincial que tenga la última palabra para darle utilidad.

