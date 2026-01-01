​Dos heridos en accidentes de tráfico durante la madrugada de Año Nuevo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han intervenido durante la madrugada de este 1 de enero en un accidente vial registrado en el término municipal de Villaquilambre. El suceso ha tenido lugar a las 03.53 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando de la salida de vía de un turismo.

El siniestro se ha localizado exactamente en el kilómetro 144 de la carretera LE-20, en las inmediaciones de la rotonda de los hospitales. Según ha indicado el alertante, el vehículo circulaba en sentido hacia la carretera de Asturias cuando, por causas que se desconocen, se ha salido de la calzada.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 45 años ha resultado herido, aunque se encontraba consciente en el momento de la llegada de las asistencias. Hasta el lugar del accidente se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Villaquilambre y de la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular la circulación en este punto estratégico que conecta la capital con el área metropolitana.

Por su parte, Emergencias Sanitarias – Sacyl ha movilizado los recursos necesarios para prestar las primeras atenciones médicas al conductor en el lugar del suceso. Tras una primera valoración, el personal sanitario ha trabajado en la asistencia del herido antes de proceder a las medidas habituales en este tipo de incidentes de tráfico durante la jornada de Año Nuevo.

La red de carreteras de la provincia de León ha registrado dos incidentes destacados durante las primeras horas de este 1 de enero. Los servicios de emergencia han tenido que intervenir en dos puntos distantes de la geografía leonesa para atender a sendos conductores que, afortunadamente, se encontraban conscientes en el momento de ser auxiliados.

Horas más tarde, ya entrada la mañana, se producía el segundo siniestro en el norte de la provincia. A las 07.20 horas, el 1-1-2 recibía una nueva alerta por un accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la carretera LE-2708, en Oseja de Sajambre. En esta ocasión, el operativo movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de la zona, que se desplazó en una ambulancia del Sacyl.

A pesar de la movilización inicial de los bomberos ante la posibilidad de que el conductor hubiera quedado bloqueado, finalmente se confirmó que el herido no estaba atrapado en el interior del vehículo, por lo que no fue necesaria la excarcelación. Al igual que en el accidente de Villaquilambre, el afectado se encontraba consciente al recibir la asistencia médica. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la posible presencia de placas de hielo en puntos críticos de la red secundaria.