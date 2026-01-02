Sacyl vigila 11 ambulatorios por agresión a sanitarios

El mapa de riesgo de agresiones de Sacyl vigila a 11 centros de salud de la provincia leonesa donde se produjeron dos o más incidentes hacia los sanitarios o incluso algún ataque físico. Entre ellos destaca el ambulatorio de la Bañeza I, que contabilizó ocho de los 53 sucesos que contempla el último documento, seguido del de Bembibre con 7 y por los centros de salud de José Aguado I y Villablino, que registraron seis cada uno.

En la ciudad, la mayoría de instalaciones sanitarias de Atención Primaria están incluidas en ese mapa de riesgos por incidentes entre los pacientes y sus acompañantes con los médicos, enfermeras y celadores. Además de José Aguado, los centros de salud de Eras de Renueva, La Condesa y Armunia alcanzaron cinco agresiones, y La Palomera 4. A ellos se suma en el alfoz el ambulatorio de Trobajo del Camino-Valverde, con 2. El listado de riesgos se completa con los centros de salud de Ponferrada II (3) y Fabero, donde se produjo una agresión física. En conjunto, el mapa «sigue» a 97 instalaciones de primaria en la comunidad.

Al igual que el Colegio Oficial de Médicos de León ha llevado a los juzgados 16 agresiones en los dos últimos años, que se produjeron por las discrepancias en la atención médica, el tiempo en que el paciente fue atendido, diferencias personales, no haber recetado lo propuesto por el usuario o elaborar informes no acordes a sus exigencias, el Colegio Oficial de Enfermería, junto con sus homólogos en CyL agrupados en el Consejo de Enfermería, inicia el año reclamando a la Consejería de Sanidad que ponga coto a las agresiones a sanitarios.

Piden a Sanidad que redefina su estrategia para reducir las agresiones en el sistema sanitario y revisar los criterios y plazos de las reuniones de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios a través del Observatorio de la Comunidad.

La última tuvo lugar el pasado 26 de diciembre en el centro de salud de Tordesillas, cuando una paciente, disconforme con el dictamen médico que se le estaba expidiendo, comenzó a gritar, insultar y empujar a una enfermera, siendo necesaria la intervención de otro compañero para evitar que la agresión fuera a más, según consta en la denuncia interpuesta por la profesional sanitaria ante la comandancia de la Guardia Civil, que investiga los hechos como un presunto delito de atentado a la autoridad.

«La última reunión se celebró en julio de 2025, con datos correspondientes al año anterior, y el año finaliza sin una nueva convocatoria, sin que hayan hecho públicos los datos globales de agresiones registradas durante 2025», explica el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz.

A su juicio, «esta situación dificulta la adopción de medidas eficaces de prevención y de protección para los profesionales sanitarios y por ello incidimos en que la lucha contra las agresiones debe ser una prioridad estructural, sostenida en el tiempo y basada en datos actualizados, coordinación institucional, con un registro más abierto, transparente y con respuestas ágiles».

«El peso de este colectivo, con más de 18.500 colegiadas en CyL (casi 4.000 en León) avala esta petición», argumenta el presidente del Consejo de Enfermería.

La entidad colegial ha definido además para este nuevo año 2026 tres líneas estratégicas: la creación de la Academia de la Profesión Enfermera, la puesta en marcha de un Instituto de Investigación y la actualización de los estatutos de la Mesa de la Profesión. «Estas iniciativas permitirán consolidar una enfermería más fuerte, con mayor capacidad de generación de conocimiento, investigación propia y una representación profesional adaptada a los retos actuales del sistema sanitario», subraya Ruiz.

Violentar a estos profesionales no sale siempre gratis, ya que los tribunales están condenando esos hechos por atentado, lesiones o coacciones. Además, para intentar atajar los incidentes funcionan 700 botones de alarma, la aplicación AlertCops y se recomienda contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (091 y 062). El botón de alarma es un programa informático instalado en cada ordenador de los centros qu alerta de cualquier incidencia que requiera ayuda de otros trabajadores del centro.