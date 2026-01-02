Cambio de tiempo en León: lluvias y temperaturas más altas para este viernes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este viernes de enero una jornada de transición meteorológica marcada por un cambio significativo en las condiciones ambientales, según los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cielo se mantendrá mayoritariamente nuboso o cubierto en todo el territorio, con precipitaciones que oscilarán entre débiles y moderadas. Estas lluvias serán más probables y persistentes en las zonas de montaña, mientras que en el resto de la provincia se presentarán de forma más dispersa y ocasional.

La cota de nieve se situará por encima de los 1.800 o 2.000 metros, alejando el riesgo de nevadas en cotas bajas. No obstante, la visibilidad podría verse reducida debido a la presencia de brumas y bancos de niebla, especialmente en las áreas de medianías. En el noroeste de la provincia existe además el riesgo de que estas nieblas sean engelantes, lo que requiere especial precaución en los desplazamientos por carretera durante las primeras horas.

En cuanto a las temperaturas, los leoneses experimentarán un ascenso que irá de moderado a notable, rompiendo la tendencia de frío intenso de los días previos. A pesar de este alivio térmico generalizado, todavía se esperan heladas débiles en puntos aislados de la montaña. En León capital y Astorga los termómetros se moverán entre los 2 y 7 grados y 1 y 7 grados respectivamente, mientras que en Ponferrada las temperaturas fluctuarán entre los 3 y los 7 grados. En Villablino se espera alcanzar los 9 grados de máxima.