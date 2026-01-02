El frío despierta el pavoneo en el parque de Quevedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El parque que Quevedo es un mundo de sorpresas, algunas casi mágicas, como el trasiego que se traen estos días los pavos reales del espacio verde más emblemático de la ciudad de León. Pese a las temperaturas gélidas, los extraordinarios ejemplares de pavo real se miden estos días con sus andares chulescos y expandiendo su exótica cola. El año 2026 empieza de azul cobalto.