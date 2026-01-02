Los Reyes Magos reciben a los niños en El Corte Inglés de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos de Oriente abrieron ayer sus brazos para recibir a los niños leoneses a los que les pidieron los últimos encargos de cara a la noche mágica del 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a los soportales de El Corte Inglés en un suntuoso Rolls Royce Silver Wraith bicolor de los años cuarenta conducido por el chófer real. A pesar del frío, sus majestades ocuparon sus tronos para hablar unos minutos con los niños que decidieron acercarse a ellos a contarles sus deseos y, a los más apurados, recogerles las cartas con su lista de regalos. Después, los tres Reyes Magos se retiraron para ultimar los detalles y organizarlo todo para la cabalgata del lunes en León y emprender el reparto de regalos.