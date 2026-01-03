Cabalgata de Reyes Magos en León: recorrido, restricciones de tráfico y todos los detalles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ya tiene todo preparado para la visita de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad de León el próximo lunes 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen prevista una intensa jornada que comenzará por la mañana con la recepción por el alcalde, José Antonio Diez, en el Ayuntamiento de San Marcelo. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, recorrerán las calles de la capital leonesa en una Gran Cabalgata en la que estarán acompañados de animales fantásticos.

Como cada año, los Reyes llegarán en tren a la estación de Adif a las 12:00 horas. Desde allí comenzarán un recorrido en tren turístico por la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de San Marcelo, donde serán recibidos por el alcalde, José Antonio Diez, en el Salón de los Reyes a partir de las 13:00 horas. Allí los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente a los Reyes Magos.

Gran Cabalgata

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, se celebrará la Gran Cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de León. Este año estará dedicada al mundo animal. Un total de siete carrozas compondrán la comitiva que acompañará a Sus Majestades en su encuentro con los pequeños leoneses.

Además, también participarán en el desfile dos compañías de teatro nacional, una de ellas con un gran elemento de grandes dimensiones en forma de ave fantástica. Los globos serán también protagonistas en todas sus formas: formando figuras de animales y estrellas polares para anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En lo referente a los figurantes, en este desfile participarán unas 240 personas de asociaciones vecinales, 60 personas de asociaciones de personas inmigrantes, más de 120 patinadores disfrazados, y en torno a una docena de actores de las compañías de teatro. A esto se suma el personal técnico, de seguridad y limpieza hasta llegar a un total de 500 personas implicadas en el desarrollo de este desfile.

La Cabalgata saldrá de la explanada de los Pendones Leoneses a las 18:00 horas con el siguiente recorrido: Reyes Leoneses, plaza San Marcos, Gran Vía San Marcos, plaza de la Inmaculada (derecha), Gran Vía San Marcos, plaza de Santo Domingo, (izquierda), avda. Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno (derecha), avda. Palencia, paseo Ingeniero Sáenz de Miera para finalizar en el Parque de Bomberos.

Restricciones de tráfico

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones en la circulación durante la jornada del 5 de enero con motivo de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Desde las 7:00 horas del 5 de enero se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la avenida Gran Vía San Marcos y en la plaza de la Inmaculada.

Además, desde las 16:45 de ese mismo día habrá una restricción parcial a la circulación en la avenida Reyes Leoneses, entre calle Cruz Roja de León y plaza San Marcos, para la colocación de las carrozas. Posteriormente se cerrará al tráfico rodado de vehículos.

A partir de las 17:45 horas se procederá al corte del tráfico de vehículos en la salida y en todo el itinerario de la Cabalgata y sus accesos.

La Policía Local desplegará durante esa jornada un servicio especial de vigilancia, regulación y gestión del tráfico tanto para los cortes de tráfico como para facilitar la circulación en las rutas alternativas.

Consejos y normas de seguridad para seguir la Cabalgata