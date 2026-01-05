La asociación belenista entrega sus premios navideños el día 8

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Belenista Leonesa ya tiene a sus ganadores del Concurso de Belenes Leoneses de la Navidad 2025, una cita ya consolidada que reconoce el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes mantienen vivo el belenismo como una de las grandes señas de identidad cultural, artística y espiritual. La asociación destaca el alto nivel de las obras presentadas y la ilusión con la que familias, colectivos, parroquias, colegios y cofradías —con otras tantas categorías— han contribuido a preservar esta tradición navideña tan arraigada.

La entrega de premios de todas las categorías será el día 8, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, entrada por la calle Alfonso V, acto al que están invitados todos los premiados, participantes y amantes del belenismo. La Asociación Belenista Leonesa felicita a todos los galardonados y participantes por su trabajo, dedicación y sensibilidad artística, y les anima a seguir defendiendo el belenismo como una tradición viva que une generaciones y enriquece la Navidad además de estar declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial.