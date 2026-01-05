Incidencia en el Alvia Madrid-Gijón: el frío paraliza el tren en el intercambiador de Vilecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un tren Alvia con salida desde la estación de Madrid-Chamartín y destino Gijón se encuentra detenido desde hace aproximadamente media hora en el intercambiador de ancho de Vilecha, al sur de León, debido a problemas en la infraestructura causados por las bajas temperaturas.

El intenso frío ha inhabilitado temporalmente los mecanismos del cambiador de vía, un punto crítico en la línea donde los trenes adaptan sus rodales para pasar de la alta velocidad a la vía convencional hacia Asturias. Este tipo de incidencias no es infrecuente en periodos de ola de frío, ya que las heladas pueden afectar a componentes mecánicos sensibles.

Los pasajeros, que partieron de la capital esta mañana, permanecen atrapados en el interior del convoy a la espera de que técnicos de Adif resuelvan el problema o se active un plan alternativo, como el remolque por otra locomotora o el traslado en autobús. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni situaciones de emergencia, aunque los viajeros expresan incomodidad por la espera en condiciones de frío.

Se está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. Se recomienda a los afectados consultar la app o la web oficial para actualizaciones sobre retrasos y posibles compensaciones.

Este incidente se suma a otros similares registrados en años anteriores en el mismo punto, donde el frío ha provocado congelaciones en el sistema de cambio de ancho, afectando a la conexión ferroviaria entre Madrid y el norte de España.