León rebosa de ilusión: Los Reyes Magos y los reyes de la casa

Los Reyes Magos han llegado a León subidos en un tren, dispuestos a elevar la emociones contenidas en el vestíbulo de la estación.Virginia Moran

Es el día más emocionante del año; en la víspera, también emocionante, los Reyes Magos han llegado a León subidos en un tren, dispuestos a elevar la emociones contenidas en el vestíbulo de la estación, donde cientos de niños jalearon la entrada de sus majestades de oriente. Así comienza la cuenta atrás hacia la noche más bonita del año, que acaba de comenzar. Enseguida, Gaspar Melchor y Baltasar se dirigen al Ayuntamiento de León en una comitiva que contagiará de esperanza las calles de la ciudad, a estas horas envuelta en las prisas de las compras de última hora y la espera serena de otra esperanza, la lotería del Niño. Esta tarde, a las seis, emprenderá la marcha una cabalgata llena de luz. y De ilusión. Ya vienen los Reyes Magos.