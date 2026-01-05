UPL reclama a la Junta la construcción de un Centro de Salud en La Virgen del Camino

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha instado a la Junta de Castilla y León a dotar a la localidad de La Virgen del Camino, en el municipio leonés de Valverde de la Virgen, de un centro de salud propio, al considerar que el actual Consultorio de Atención Primaria es “claramente insuficiente” para atender a una población que supera los 5.000 habitantes.

La petición, registrada en las Cortes autonómicas por el procurador leonesista José Ramón García Fernández, se fundamenta en que el municipio de Valverde de la Virgen, con cerca de 8.000 habitantes, carece de un Centro de Salud, lo que obliga a los vecinos a desplazarse a otras localidades para recibir atención sanitaria especializada.

"Es necesario impulsar la construcción de un centro con un dimensionamiento adecuado a las necesidades sanitarias de la población", ha señalado UPL en su iniciativa parlamentaria.

Entre los argumentos expuestos, la formación leonesista subraya la importancia de garantizar servicios como pediatría, dado el elevado número de menores en la zona.