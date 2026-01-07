Las fotos de León teñido de blanco tras la nieve caída en la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León ha amanecido este miércoles cubierta por una fina capa de nieve tras una nevada intermitente durante la noche. Aunque no ha sido intensa, los copos han cuajado lo suficiente para dejar una bonita estampa invernal en calles y barrios, con acumulaciones de entre 1 y 3 centímetros en zonas periféricas y altas de la capital. Los servicios municipales ya trabajan en esparcir sal para garantizar la seguridad vial. Tras este episodio, se esperan cielos parcialmente nubosos y temperaturas muy bajas durante el día.