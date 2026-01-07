Cómo puedo solicitar los viajes del Club de los 60 desde León a Japón, París y el Rin

Una pareja de ancianos pasa junto a un cerezo en flor mientras disfruta de un paseo en barca por un lago en Tokio (Japón), en una imagen de archivo. EFE/Kimimasa Mayama

Ya está abierto el plazo de inscripción para viajar con el Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. La oferta de este año son 28.454 plazas, con 30 destinos, y con Japón, París y el Valle del Loira y el Crucero por el Rhin como novedad. Así lo ha destacado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien acaba de presentar en León la oferta para este 2026. El 30% de los vuelos chárter de los viajeros leoneses saldrán desde el Aeropuerto de León, aunque los destinos más internacionales, que emplean vuelos comerciales, el aeropuerto de origen serán el de Madrid.

Entre las novedades de este año, el apoyo que los mayores podrán tener en las agencias de proximidad. Hasta ahora, se adjudicaba a mayoristas la gestión de estos viajes, pero tras la protesta de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes se abre esta gestión a 212 agencias, 35 de ellas en la provincia de León, "para que los mayores puedan elegir la agencia que quieran para cualquier consulta, gestión o incidencia", como apunta la consejera, para añadir que el objetivo es mejorar la atención con los mayores "y seguir mejorando los servicios y ponérselo más fácil".

El primer paso para solicitar los viajes es estar inscrito en el Club de los 60. Durante el día de hoy en las modalidades online y teléfonica 8983 428 206 y 983 415 194) entre las 9.00 y las 18.00 horas. Para poder inscribirse de forma presencial, es preciso esperar hasta el viernes. En este caso, los interesados deberán dirigirse a la Gerencia territorial de Servicios Social, en León en la calle Colón. El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo de las plazas se realizará el 3 de febrero y los listados de los adjudicatarios como de las personas que están en lista de espera se darán a conocer en diferentes fechas: el5 de febrero para los viajes de primavera; el 10 de julio para los de otoño y el 10 de diciembre para los viajes que incluyen la visita a los mercados navideños.

Las plazas se reparten por provincias en función del número de socios del Club de los 60 de cada una de ellas. En el caso de León, son 5.102 plazas. La solicitud siempre la debe realizar un miembro del club, aunque el acompañante no es necesario que esté inscrito ni que hay cumplido los 60 años que se exigen para ser socio.

Una vez que se realice el sorteo y se adjudique la plaza, el beneficiario recibirá una carta con el importe a pagar y el número de cuenta en el que deberá abonar la cuantía. Después de este paso, podrá acudir a su agencia de viajes de confianza para realizar cualquier gestión, incluido el cambio de acompañante.

Las campañas y los destinos

Las 28.454 plazas se repartirán en dos campañas. La de Primavera, con 12.588 vacantes y la de Otoño y Navidad, con 15.866.

La campaña de Navidad se consolida. Lanzada hace dos años tiene como destinos los mercadillos navideños que se realizan en Amsterdan, Bruselas, Frankfurt y Praga, a nivel internacional, y a Málaga, a donde se viajará en AVE.

Entre los viajes internacionales, la novedad son los destinos de Japón, París y el valle del Loira y el Crucero por el Rhin, que se suma al que ya existía por el Danubio. De hecho, como recuerda Blanco, los viajes al centro de Europa son uno de los más demandados habitualmente. Entre los destinos nacionales, los que más interés siguen despertando son las islas, con Mallorca y Tenerife a la cabeza.

"Dentro de las encuestas que hacemos habitualmente sobre la calidad y para conocer las demandas de los usuarios, siempre salía Japón, era un demanda constante", remarca la consejera, por lo que este destino asiático se ha incluido en la oferta del Club de los 60. Isabel Blanco explica que los más jóvenes del Club son los que suelen demandar los viajes más largos e internacionales y que los mayores apuestan más por los nacionales. Añade, además, que hay dos destinos considerados "para todos", Sevilla y Valencia, que tienen en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad.