El parquin de Ordoño II, a 3,49 € este mes por estacionar 12 horas

La Federación Leonesa de Empresarios, Fele, y la compañía Telpark renuevan su iniciativa de Movilidad Sostenible y ponen en marcha desde ayer y hasta el 31 de enero una campaña de descuentos para el aparcamiento que la empresa gestiona en Ordoño II.

De esta forma se podrá aparcar durante 12 horas por tan solo 3,49 euros a través de los paquetes Multipass, que se pueden adquirir a través de la aplicación en modalidades de 5, 10 y 20 usos.

La campaña incorpora un beneficio adicional, que es un 30 por ciento de descuento en la recarga de vehículos eléctricos en todos por aparcamientos de Telpark en España con recarga eléctrica hasta el 30 de junio.

Esta campaña de descuentos forma parte de la estrategia de movilidad sostenible de Fele y cuenta con el respaldo de sus asociaciones León Es Comercio y Hostelería de León, las más representativas de sus respectivos sectores.

El objetivo es fomentar la economía local, ayudar a los trabajadores de la zona y facilitar el aparcamiento de residentes y visitantes en el centro de la ciudad, al tiempo que contribuye a reducir las emisiones derivadas de la búsqueda de estacionamiento y ofrece una solución flexible para quienes acudendiariamente al centro por motivos laborales.

«Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con la movilidad sostenible, la dinamización del comercio y la hostelería local, con soluciones que faciliten el acceso al centro de León y apoyen la actividad de nuestros asociados», dice Fele.

Por su parte, el directivo de Telpark Ignacio Merry del Val, subrayó que la alianza con Fele «permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles».