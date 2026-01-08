El Club de los 60 crece este año con viajes a Japón y la gestión de 35 agencias en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ya está abierto el plazo de inscripción para viajar con el Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. La oferta de este año son 28.454 plazas, con 30 destinos, y con Japón, París y el Valle del Loira y el crucero por el Rhin como novedades. Así lo destaca la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien presentó en León la oferta para este 2026 y donde apuntó que los viajes para los leoneses que sean en chárter saldrán otra vez desde el aeropuerto de La Virgen del Camino, un 30% de la oferta, mientras que tengan destinos que exijan vuelos comerciales operarán desde Madrid.

La consejera destaca que el número de plazas ha crecido respecto al año pasado, cuando se ofertaron 28.197, a las que se postularon 196.584 viajeros, de los que el 48% presentaron su solicitud online.

Entre las novedades de este año, el apoyo que los mayores podrán tener en las agencias de viajes de proximidad. Hasta ahora, como recuerda Blanco, se adjudicaba a mayoristas la gestión de estos viajes, pero tras la protesta de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes el año pasado se abre esta gestión a 212 agencias de toda la Comunidad, 35 de ellas en la provincia de León, «para que los mayores puedan elegir la agencia que quieran para cualquier consulta, gestión o incidencia», como apunta la consejera, quien añade que el objetivo es mejorar la atención a los mayores «y seguir mejorando los servicios y ponérselo más fácil».

El primer paso para solicitar los viajes es estar inscrito en el Club de los 60. Ayer comenzó la solicitud de plazas en las modalidades online y teléfonica (983 428 206 y 983 415 194) entre las 9.00 y las 18.00 horas. Para poder inscribirse de forma presencial, es preciso esperar hasta mañana. En este caso, los interesados deberán dirigirse a la Gerencia Territorial de Servicios Social, en León en la calle Colón. El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo de las plazas se realizará el 3 de febrero y los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que estén en lista de espera se darán a conocer en diferentes fechas: el 5 de febrero para los viajes de primavera; el 10 de julio para los de otoño y el 10 de diciembre para los viajes que incluyen la visita a los mercados navideños.

Una vez que se realice el sorteo y se adjudique la plaza, el beneficiario recibirá una carta con el importe a pagar y el número de cuenta en el que deberá abonar la cuantía. Después de este paso, podrá acudir a su agencia de viajes de confianza para realizar cualquier gestión, incluido el cambio de acompañante.