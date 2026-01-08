Diario de León

El Club de los 60 crece este año con viajes a Japón y la gestión de 35 agencias en León

La solicitud de las plazas arrancó ayer en modalidad online y telefónica y mañana, presencial

El director general de Mayores, Eduardo García, la consejera Isabel Blanco y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en la presentación del programa.

Abigail Calvo
Abigail Calvo
León

Ya está abierto el plazo de inscripción para viajar con el Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. La oferta de este año son 28.454 plazas, con 30 destinos, y con Japón, París y el Valle del Loira y el crucero por el Rhin como novedades. Así lo destaca la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien presentó en León la oferta para este 2026 y donde apuntó que los viajes para los leoneses que sean en chárter saldrán otra vez desde el aeropuerto de La Virgen del Camino, un 30% de la oferta, mientras que tengan destinos que exijan vuelos comerciales operarán desde Madrid.

La consejera destaca que el número de plazas ha crecido respecto al año pasado, cuando se ofertaron 28.197, a las que se postularon 196.584 viajeros, de los que el 48% presentaron su solicitud online.

Entre las novedades de este año, el apoyo que los mayores podrán tener en las agencias de viajes de proximidad. Hasta ahora, como recuerda Blanco, se adjudicaba a mayoristas la gestión de estos viajes, pero tras la protesta de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes el año pasado se abre esta gestión a 212 agencias de toda la Comunidad, 35 de ellas en la provincia de León, «para que los mayores puedan elegir la agencia que quieran para cualquier consulta, gestión o incidencia», como apunta la consejera, quien añade que el objetivo es mejorar la atención a los mayores «y seguir mejorando los servicios y ponérselo más fácil».

El primer paso para solicitar los viajes es estar inscrito en el Club de los 60. Ayer comenzó la solicitud de plazas en las modalidades online y teléfonica (983 428 206 y 983 415 194) entre las 9.00 y las 18.00 horas. Para poder inscribirse de forma presencial, es preciso esperar hasta mañana. En este caso, los interesados deberán dirigirse a la Gerencia Territorial de Servicios Social, en León en la calle Colón. El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo de las plazas se realizará el 3 de febrero y los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que estén en lista de espera se darán a conocer en diferentes fechas: el 5 de febrero para los viajes de primavera; el 10 de julio para los de otoño y el 10 de diciembre para los viajes que incluyen la visita a los mercados navideños.

Una vez que se realice el sorteo y se adjudique la plaza, el beneficiario recibirá una carta con el importe a pagar y el número de cuenta en el que deberá abonar la cuantía. Después de este paso, podrá acudir a su agencia de viajes de confianza para realizar cualquier gestión, incluido el cambio de acompañante.

Las 28.454 plazas de este año 206 del Club de los 60 se repartirán en dos campañas. La de Primavera, con 12.588 vacantes y la de Otoño y Navidad, con 15.866. Las plazas se reparten por provincias en función del número de socios del Club de los 60 de cada una de ellas. En el caso de León, son 5.102 plazas. La solicitud siempre la debe realizar un miembro del club, aunque el acompañante no es necesario que esté inscrito ni que haya cumplido los 60 años que se exigen para ser socio. La campaña de Navidad se consolida, como destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Lanzada hace dos años tiene como destinos los mercadillos navideños que se realizan en Amsterdan, Bruselas, Frankfurt y Praga, a nivel internacional, y a Málaga, a donde se viajará en el tren de alta velocidad.Entre los viajes internacionales, la novedad son los destinos de Japón, París y el Valle del Loira y el crucero por el Rhin, que se suma al que ya existía por el río Danubio. De hecho, como recuerda Blanco, los viajes al centro de Europa son uno de los más demandados habitualmente. Entre los destinos nacionales, los que más interés siguen despertando son las islas, con Mallorca y Tenerife a la cabeza. De los 30 destinos ofertados, 17 son internacionales mientras que trece son enclaves nacionales.«Dentro de las encuestas que hacemos habitualmente sobre la calidad y para conocer las demandas de los usuarios, siempre salía Japón, era un demanda constante», remarca la consejera, quien jstifica así la inclusión de este destino asiático en la oferta del Club de los 60. Isabel Blanco explica que los más jóvenes del Club son los que suelen demandar los viajes más largos e internacionales y que los mayores apuestan más por los nacionales. Añade, además, que hay dos destinos considerados «para todos», Sevilla y Valencia, que tienen en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad.La consejera incide en que todos los destinos han sido «cuidadosamente» evaluados para que cumplan todos los objetivos del programa además de con las expectativas de los socios del Club de los 60.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destaca que el Club de los 60 «es uno de las actividades mejor valorada por los usuarios y más demandada». Blanco apunta que se trata de destinos «muy atractivos» para que se puedan conocer rincones tanto de la geografía nacional como de la internacional a precios asequibles y salvaguardando los máximos estándares de calidad y con las mayores facilidades, ahora con las agencias más próximas.La oferta de la Junta para los leoneses es de 5.102 plazas de las 28.454 para la comunidad
