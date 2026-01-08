León perdió otros dos vuelos por no limpiar la telina de nieve de la pista del aeropuerto

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Otro vuelo tuvo que ser desviado ayer a Asturias. La jornada del miércoles amaneció en León con una ligera capa de nieve sobre los tejados y los vehículos, pero que se convirtió en placas de hielo y de nieve en las pistas del Aeropuerto de La Virgen, por lo que el avión procedente de Barcelona no pudo tomar tierra a las 10.40 horas y fue desviado, de nuevo, a Avilés.

La limpieza de la zona de aterrizajes y despegues para garantizar la operatividad de las aeronaves corre a cargo del servicio de pistas y algunas fuentes apuntaron ayer que se había intentado echar una capa de urea para que se detirrieran las placas de hielo, pero que no se obtuvo el resultado deseado. En los soportes técnicos del sector ironizaron ayer con este nuevo desvío, con comentarios sobre «el vuelo más corto de la historia», en relación a la escasa distancia que hay entre León y Avilés, y las limitaciones técnicas de las instalaciones aeroportuarias leonesas. Poco después, no era la una de la tarde, cuando otro avión sí aterrizó en el aeropuerto leonés, eso sí, con unos cuantos minutos de retraso.

La opción para los pasajeros del vuelo desviado, es, generalmente, realizar la conexión entre los aeropuertos de Asturias y León en bus. Existe otro condicionante, el hecho de que cada vuelo que toma tierra en León vuelve a partir a su destino, con lo que el siguiente avión que devolvería a los nuevos pasajeros a Barcelona, volvió a partir desde Asturias. Una alteración para los viajeros que en muchos casos buscan otras alternativas pese a las ofertas que les ofrecen las compañías.

Esta situación se suma a las limitaciones del Instrumental Landing System, el ILS, el sistema que ayuda a los pilotos en las operaciones en situaciones de meteorología compleja a realizar la operación de tal forma que recibe las indicaciones exactas para poder aterrizar pese a tener escasas condiciones de visibilidad. Todo parece indicar, según las mismas fuentes, que esta vez el ILS sí estaba operativo, después de que fuese calibrado el pasado mes de octubre.

Sin embargo, las condiciones de niebla a primera hora de la mañana suponían un añadido para el vuelo procedente de Barcelona. Con las escasas opciones que ofrece el ILS de León, de categoría I (el más bajo que existe en el mercado), la decisión final de tomar tierra o no depende del propio comandante de la aeronave. Esas limitaciones del sistema de apoyo al aterrizaje provoca que muchos vuelos que inicialmente tienen como destino León tengan que ser desviados a Asturias, sobre en condiciones de niebla.

El año pasado, según el informe de Air Help, en el Aeropuerto de León 6.800 viajeros sufrieron algún tipo de problema durante el trayecto, ya fueran retrasos, cancelaciones o desvíos.