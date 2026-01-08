TikTok aterriza en León con una macrotienda de 4.000 m² que va a "cambiar las reglas de juego" en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El creador de contenido digital Diego Xu (@kiwi_xu), una de las figuras más destacadas en el ámbito de las ventas a través de TikTok Shop en España, ha generado gran expectación en las redes sociales al revelar detalles de un innovador proyecto que está impulsando en la capital leonesa.

A través de sus publicaciones y vídeos en plataformas como YouTube y TikTok, Diego Xu ha compartido su entusiasmo por la puesta en marcha del TikTok Shop Home León, un espacio pionero en el país que combina comercio electrónico, creación de contenido y formación especializada en ventas en la red social china.

Según lo expresado por el propio Xu en sus contenidos recientes, este proyecto no se limita a ser un simple punto de venta: ocupará más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y contará con zonas especialmente acondicionadas para que los creadores de contenido puedan grabar vídeos profesionales directamente en el lugar elegido.

El objetivo es posicionar a León como un hub logístico y creativo clave en el noroeste de España, atrayendo talento digital, impulsando el modelo de live shopping y fusionando la experiencia física con el comercio online más disruptivo.

En sus redes, Diego Xu destaca que las obras de acondicionamiento ya están en marcha y que la apertura está prevista para marzo de 2026, una vez finalizados los trabajos y puesta en funcionamiento toda la infraestructura. Con esta iniciativa, asegura que León se convertirá en un referente nacional en la revolución del comercio vinculado a TikTok Shop, ofreciendo a vendedores, creadores y marcas un ecosistema completo que incluye espacios de grabación, formación y exhibición de productos.

El anuncio ha sido recibido con gran interés en el sector digital y entre la comunidad leonesa, que ve en este proyecto una oportunidad para atraer inversión, generar empleo cualificado en el ámbito del marketing digital y posicionar la ciudad en el mapa de la innovación tecnológica.

Diego Xu, conocido por su trayectoria liderando estrategias de marketing en Kiwi Market y por sus consejos sobre ventas en TikTok, continúa actualizando a sus seguidores con avances del proyecto a través de sus perfiles, donde acumula miles de visualizaciones en cada publicación relacionada con el TikTok Shop Home León.

Una apuesta clara por el futuro del e-commerce social que, según sus palabras, "va a cambiar las reglas del juego en España". La capital leonesa se prepara para ser el epicentro de esta transformación.