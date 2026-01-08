Diario de León

TikTok aterriza en León con una macrotienda de 4.000 m² que va a "cambiar las reglas de juego" en España

El creador de contenido Diego Xu anuncia en sus redes sociales este innovador proyecto

Diego XU anuncia en sus redes el ambicioso proyecto de TikTok en León

Diego XU anuncia en sus redes el ambicioso proyecto de TikTok en Leónrrss

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El creador de contenido digital Diego Xu (@kiwi_xu), una de las figuras más destacadas en el ámbito de las ventas a través de TikTok Shop en España, ha generado gran expectación en las redes sociales al revelar detalles de un innovador proyecto que está impulsando en la capital leonesa.

A través de sus publicaciones y vídeos en plataformas como YouTube y TikTok, Diego Xu ha compartido su entusiasmo por la puesta en marcha del TikTok Shop Home León, un espacio pionero en el país que combina comercio electrónico, creación de contenido y formación especializada en ventas en la red social china.

Según lo expresado por el propio Xu en sus contenidos recientes, este proyecto no se limita a ser un simple punto de venta: ocupará más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y contará con zonas especialmente acondicionadas para que los creadores de contenido puedan grabar vídeos profesionales directamente en el lugar elegido. 

El objetivo es posicionar a León como un hub logístico y creativo clave en el noroeste de España, atrayendo talento digital, impulsando el modelo de live shopping y fusionando la experiencia física con el comercio online más disruptivo.

En sus redes, Diego Xu destaca que las obras de acondicionamiento ya están en marcha y que la apertura está prevista para marzo de 2026, una vez finalizados los trabajos y puesta en funcionamiento toda la infraestructura. Con esta iniciativa, asegura que León se convertirá en un referente nacional en la revolución del comercio vinculado a TikTok Shop, ofreciendo a vendedores, creadores y marcas un ecosistema completo que incluye espacios de grabación, formación y exhibición de productos.

El anuncio ha sido recibido con gran interés en el sector digital y entre la comunidad leonesa, que ve en este proyecto una oportunidad para atraer inversión, generar empleo cualificado en el ámbito del marketing digital y posicionar la ciudad en el mapa de la innovación tecnológica.

Diego Xu, conocido por su trayectoria liderando estrategias de marketing en Kiwi Market y por sus consejos sobre ventas en TikTok, continúa actualizando a sus seguidores con avances del proyecto a través de sus perfiles, donde acumula miles de visualizaciones en cada publicación relacionada con el TikTok Shop Home León.

Una apuesta clara por el futuro del e-commerce social que, según sus palabras, "va a cambiar las reglas del juego en España". La capital leonesa se prepara para ser el epicentro de esta transformación.

