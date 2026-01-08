El Hospital de León está buscando opciones de cattering para la cena de los 700 pacientes ingresados, tras explotar una máquina calientaplatos en el entorno de la cocina.

El aparato, que funciona a presión, ha causado daños materiales, pero no personales, como confirma la dirección del centro hospitalario leonés, que habla de que se ha producido "un

incidente en la cocina del Hospital, como consecuencia de una sobrepresión de una máquina calientaplatos".

Los daños materiales "repercuten en la elaboración de los menús de los pacientes ingresados", señalan. Desde la Gerencia se quiere agradecer el "magnífico comportamiento" del personal de la cocina.

El Complejo Asistencial está elaborando un plan de contingencia para atender "en las mejores condiciones nutricionales y de calidad a los pacientes".

También "lamenta" las posibles molestias que está situación sobrevenida pueda ocasionar y espera contar con la comprensión de los pacientes ingresados, así como de sus familiares.