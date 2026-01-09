PP y UPL chocan por otro bloqueo en las basuras

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Nuevo episodio de tensión política y vecinal en San Andrés del Rabanedo a cuenta del servicio de recogida de basuras.

La portavoz del PP, Noelia Álvarez, denunció ayer que el municipio se quedó sin el camión Iveco de 300.000 euros, el único de los tres del servicio que aún funcionaba, por «exprimirlo al máximo con tres turnos continuos».

Una situación de la que habían advertido y que, según los populares, dejó las calles de nuevo en una situación «crítica» y evidenció la «incapacidad de gestión de la UPL».

Sin embargo, el equipo de gobierno leonesista discrepa e hizo un llamamiento «a la tranquilidad», al asegurar que el servicio de recogida de basura «está garantizado» tras activar una «solución de urgencia» con un camión que prestó el Ayuntamiento de Astorga para las jornadas de ayer por la tarde y hoy.

Según fuentes municipales, un vehículo de repaso propio también se usará y se espera que el camión municipal averiado esté reparado este mismo viernes.

La denuncia del PP no se queda solo en la mecánica. Álvarez puso el foco en la nave donde pernocta la flota, cuyo portón se desplomó el pasado 4 de diciembre y «sigue en el suelo», obligando a los vehículos a dormir a la intemperie. «Es el colmo de la inoperancia; la nave está abierta de par en par, lo que ha provocado averías en sistemas hidráulicos por las heladas y robos, como el del camión de repaso y varias baterías la noche de Reyes», señaló.

Álvarez recuerda que otro camión sigue en el taller desde hace tres semanas a la espera de que el Ayuntamiento «pague la factura», mientras que el vehículo alquilado está, a su juicio, «desaparecido en combate».

Los leonesistas creen que esas afirmaciones son «alarmistas» y buscan «sacar rédito de una incidencia técnica» que, según defienden, ha sido gestionada «con rapidez». A lo que el PP contesta que no hubo recogida el miércoles por la noche ni en toda la mañana del jueves, porque a las tres de la tarde «seguía todo parado».

El Ayuntamiento agradece el esfuerzo de los trabajadores del servicio y aprovechó para recordar a los vecinos que está prohibido depositar escombros o muebles en los contenedores, instando a utilizar el teléfono del Punto Limpio (987 80 40 60) para la recogida de enseres.