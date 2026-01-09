Herido un motorista de 70 años en la calle Cruz Roja de León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un motorista de 70 años ha resultado herido a causa de una colisión entre un turismo y una moto en la calle Cruz Roja de León, en León capital.

Los hechos han ocurrido a las 11.34 horas, según informa el Servicio de Emergencias 112.

Se dio aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico al lugar de los hechos.