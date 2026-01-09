Ley de Propiedad Horizontal: qué hacer con los vecinos ruidosos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los ruidos nocturnos recurrentes en comunidades de vecinos constituyen uno de los conflictos más habituales, generando situaciones de tensión que afectan al descanso y la calidad de vida de los residentes. La Ley de Propiedad Horizontal ofrece un procedimiento específico para estos casos, que permite a las comunidades actuar de manera coordinada y efectiva frente a vecinos que alteran la convivencia de forma sistemática.

El marco normativo vigente establece un protocolo de actuación en tres fases que comienza con el requerimiento fehaciente al vecino causante de las molestias, continúa con la convocatoria de una junta extraordinaria y puede culminar en una acción judicial de cesación. Este procedimiento, recogido en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, ha demostrado su eficacia en numerosos casos donde los afectados han logrado que cesen las molestias sin necesidad de llegar a sentencia.

En situaciones donde los ruidos se producen todas las noches de manera repetida, la comunidad de propietarios dispone de herramientas legales específicas que permiten abordar el problema desde una perspectiva colectiva. La experiencia demuestra que la actuación organizada de la comunidad resulta más efectiva que las reclamaciones individuales, ya que dota de mayor legitimidad y peso legal a las acciones emprendidas contra el vecino infractor.

Procedimiento según el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece un procedimiento ordenado que comienza con el envío de un requerimiento fehaciente al vecino que causa las molestias. Este documento, habitualmente enviado mediante burofax, constituye el primer paso formal y permite dejar constancia fehaciente de que la comunidad ha advertido al infractor sobre su conducta.

Tras el requerimiento inicial, la comunidad debe convocar una junta extraordinaria con un único punto en el orden del día: la aprobación de una acción de cesación contra el vecino molesto. Esta junta extraordinaria requiere que se informe a todos los propietarios con la antelación establecida en los estatutos, permitiendo que la comunidad decida de manera democrática si procede emprender acciones legales.

Durante la junta, los vecinos afectados deben aportar pruebas documentales de las molestias, incluyendo vídeos, partes de incidencias y cualquier otro elemento probatorio que demuestre la naturaleza recurrente de los ruidos nocturnos. Esta fase resulta crucial, ya que la solidez de las pruebas determinará la viabilidad de la posterior acción judicial. La aprobación de la demanda requiere el voto favorable de la mayoría establecida en la normativa vigente.

Documentación y pruebas necesarias para la acción de cesación

La recopilación de pruebas constituye un elemento fundamental para el éxito del procedimiento. Los vecinos afectados deben documentar de manera sistemática cada episodio de ruidos nocturnos, anotando la fecha, hora y duración de las molestias. Las grabaciones de audio y vídeo realizadas desde el interior de la vivienda afectada tienen valor probatorio, siempre que se realicen sin vulnerar la intimidad del vecino infractor.

Los partes de incidencias registrados ante la comunidad también resultan esenciales, ya que demuestran que las molestias han sido comunicadas de manera formal con anterioridad. Estos documentos deben incluir la descripción detallada de los hechos, la identificación del vecino causante y la firma del afectado. Cuanto más extensa sea la documentación aportada, mayor será la probabilidad de que la acción prospere.

En muchos casos, resulta recomendable contar con informes de medición acústica realizados por profesionales, que certifican que los niveles de ruido superan los límites permitidos por la normativa municipal. Estos informes técnicos, aunque no son imprescindibles, refuerzan significativamente la posición de la comunidad y pueden resultar determinantes si el caso llega a los tribunales.

Resultados habituales y eficacia del procedimiento

La experiencia demuestra que muchos vecinos cesan en su conducta molesta una vez que reciben el requerimiento fehaciente o cuando son informados de que la comunidad ha aprobado emprender acciones legales. El carácter formal del procedimiento y la perspectiva de enfrentarse a una demanda judicial actúan como elemento disuasorio, llevando al infractor a modificar su comportamiento antes de que el conflicto escale.

Este resultado permite a la comunidad evitar los costes económicos y temporales asociados a un procedimiento judicial, al tiempo que restablece la convivencia pacífica.

La actuación temprana y coordinada de la comunidad evita que el problema se normalice, una situación que se produce con frecuencia cuando los vecinos afectados no emprenden acciones formales. La normalización de las molestias genera un precedente negativo que puede derivar en situaciones más graves y en un deterioro progresivo del clima de convivencia en el inmueble.

¿Cuánto tiempo dura el procedimiento completo?

El plazo para completar el procedimiento varía en función de la respuesta del vecino infractor y de la complejidad del caso. Desde el envío del requerimiento fehaciente hasta la celebración de la junta extraordinaria suelen transcurrir entre 15 y 30 días, aunque este plazo depende de lo establecido en los estatutos de cada comunidad respecto al preaviso necesario para convocar juntas.

Si el vecino no cesa en su conducta tras la junta y resulta necesario interponer la demanda judicial, el procedimiento puede prolongarse varios meses o incluso años, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado competente. Sin embargo, en estos casos es posible solicitar medidas cautelares que ordenen el cese inmediato de las molestias mientras se tramita el procedimiento principal.

¿Qué ocurre si el vecino molesto es inquilino?

Cuando el causante de las molestias es un inquilino y no el propietario de la vivienda, la comunidad puede dirigir la acción tanto contra el arrendatario como contra el propietario del inmueble. El propietario tiene la obligación de garantizar que su inquilino no cause molestias al resto de la comunidad y puede resultar responsable solidario de los daños causados.

En estos supuestos, el procedimiento establecido en el artículo 7.2 se aplica de igual manera, pero puede resultar más efectivo comunicar también la situación al propietario de la vivienda, quien tiene la facultad de resolver el contrato de arrendamiento si el inquilino incumple sus obligaciones de manera grave. Esta vía puede resultar más rápida que el procedimiento judicial de cesación.

¿Es necesario contratar un abogado?

Aunque la fase inicial del procedimiento puede gestionarse sin asistencia letrada, resulta altamente recomendable contar con asesoramiento jurídico desde el momento en que se plantea enviar el requerimiento fehaciente. Un abogado especializado en derecho inmobiliario puede orientar sobre la forma más adecuada de redactar el requerimiento y sobre las pruebas necesarias para fundamentar la posterior acción judicial.