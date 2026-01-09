El Hospital de León ensayará una nueva combinación para tratar el cáncer de mama avanzado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de León participará en un ensayo clínico internacional que estudiará una nueva opción terapéutica para mujeres con cáncer de mama avanzado cuyo tumor presenta receptores hormonales positivos (HR+) y es HER2 negativo, el subtipo más frecuente de esta enfermedad.

Según recoge el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), este estudio, llamado CADILLAC y promovido por la compañía española Medica Scientia Innovation Research (MEDSIR), evaluará la eficacia y seguridad de combinar dos medicamentos.

En concreto camizestrant, un fármaco diseñado para bloquear la acción de los estrógenos sobre las células tumorales, y ribociclib, un tratamiento ya conocido que frena la proliferación de las células cancerosas.

El objetivo principal es comprobar si esta nueva combinación consigue retrasar la progresión del cáncer durante más tiempo que los tratamientos habituales.

España tendrá un peso importante en la investigación, con 104 participantes previstas, algunas de ellas en León. El hospital leonés se suma así a una amplia red de centros del país, entre los que se encuentran el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología en Valencia, el Hospital Beata María Ana de Madrid y el Hospital Clínic de Barcelona, además del Hospital de Jerez de la Frontera, el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y el Hospital Quirónsalud Málaga.

También el Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, el Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el Dexeus de Barcelona, el de Basurto de Bilbao, el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, el Ramón y Cajal también en Madrid, el Regional de Málaga, el Virgen de la Macarena de Sevilla, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Politécnico La Fe de Valencia.

Además de estudiar cuánto tiempo permanece controlada la enfermedad, el ensayo analizará otros aspectos como la respuesta del tumor al tratamiento, el tiempo que tarda en reducirse su tamaño, la necesidad de recurrir a quimioterapia en fases posteriores o el impacto en la calidad de vida de las pacientes. Para ello se emplearán cuestionarios y herramientas específicamente diseñados para recoger cómo se sienten y cómo evolucionan durante el tratamiento.

La investigación también incluye análisis avanzados para intentar comprender mejor las características biológicas del tumor, como la presencia de mutaciones en el gen ESR1, que pueden influir en la respuesta a las terapias hormonales. Se realizarán estudios de expresión génica, análisis proteómicos y evaluaciones radiológicas, además de un seguimiento exhaustivo de los posibles efectos secundarios conforme a los estándares internacionales de seguridad.

El cáncer de mama HR+/HER2- representa alrededor del 70 % de los casos y, aunque los tratamientos actuales han mejorado la supervivencia en las últimas décadas, la aparición de resistencias terapéuticas continúa siendo un reto importante. Por eso, nuevas combinaciones como la que estudia el ensayo CADILLAC buscan prolongar el control de la enfermedad y mejorar la respuesta en pacientes con tumores avanzados.

Con su participación en este proyecto internacional, el Hospital Universitario de León refuerza su compromiso con la investigación y la innovación en tratamientos oncológicos, contribuyendo al desarrollo de opciones más eficaces para las pacientes con cáncer de mama avanzado.