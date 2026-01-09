Así será este fin de semana en León según la Aemet: heladas y nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja un escenario puramente invernal para la provincia de León durante este segundo fin de semana de enero. Tras un inicio de año marcado por la inestabilidad, el frío intenso se convierte ahora en el protagonista absoluto, con termómetros que apenas lograrán remontar durante el día y que caerán en picado al caer el sol. Las nubes cubrirán gran parte del cielo leonés, dejando una sensación térmica de destemple constante que obligará a los ciudadanos a rescatar las prendas de mayor abrigo.

Para la jornada del sábado, se espera que el ambiente sea predominantemente nuboso en la capital y su área de influencia, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá activa durante gran parte del día. El dato más relevante es la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.100 o 1.200 metros, lo que podría dejar las primeras estampas blancas de importancia en los sistemas montañosos de la provincia. En la ciudad, las temperaturas oscilarán entre una máxima que difícilmente superará los 7°C y una mínima que rozará el punto de congelación, favoreciendo la aparición de placas de hielo en zonas sombrías.

El domingo el panorama no ofrecerá tregua, ya que la entrada de una masa de aire más fría consolidará el desplome térmico. Aunque la nubosidad podría ser algo más variable, el riesgo de heladas generalizadas será el factor dominante, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando se esperan valores negativos en buena parte del interior leonés. La AEMET recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, especialmente en los puertos de la red secundaria, debido a la posible combinación de humedad y temperaturas bajo cero.