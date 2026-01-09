Ratifican la condena para la mujer que intentó asesinar a su ex marido con una chocolatina envenenada y que años después le roció la cara con ácido en León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimando el recurso de apelación interpuesto por la mujer condenada por la Audiencia Provincial de León como autora de un delito de asesinato en tentativa hacia su exmarido con la agravante de parentesco, a la que impuso la pena de doce años y medio de prisión.

Asimismo, fue condenada a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y a la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a su exmarido, su domicilio o lugar en que se encuentre durante 22 años y medio y comunicarse con él, por cualquier medio o procedimiento, durante el mismo periodo.

También fue condenada, según la sentencia del 12 de mayo de 2025, a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos en común.

En concepto de responsabilidad civil se estableció la indemnización a su exmarido con 822.592,85 euros, además de las cantidades por gastos médicos no cubiertos y gastos para adecuación de la vivienda familiar reclamados por la víctima. Al mismo tiempo, la condena establece, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización a Adeslas Segurcaixa en 152.523,65 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que la relación personal de la condenada y su exmarido (tras concluir su relación sentimental) se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros.

LOS HECHOS

En un momento dado en fechas próximas al 22 de junio de 2020 la mujer, "con el fin de acabar con la vida" del exmarido, aplicó una sustancia que contenía una dosis letal de Talio (comúnmente usado como raticida), a una barra de chocolate que entregó a su hijo. "Le dijo que él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara. El niño así lo hizo, siguiendo las instrucciones de su mencionada madre", según se desprende del texto de la sentencia.

Al poco de la ingesta del chocolate se encontró algo indispuesto, con dolor de barriga y hormigueo en las manos. Su salud fue empeorando y el día 24 de junio precisó atención médica como consecuencia de un dolor plantar bilateral en manos y pies, lesiones cutáneas y debilidad muscular, además de dolores abdominales, quedando ingresado en un centro asistencial.

Al no experimentar mejoría a pesar del tratamiento médico fue trasladado al Hospital Universitario de León, donde ingresó el día 30 de junio de 2020 debido a su empeoramiento. Presentaba una progresión de las lesiones cutáneas, encefalopatía y movimientos clónicos de manos y pies. El 15 de julio de 2020 ingresó en la UCI presentando insuficiencia respiratoria que obligó a intubación orotraqueal y ventilación mecánica y a lo largo de los días siguientes comenzó a presentar más complicaciones como úlcera corneal, alteraciones visuales, intensa debilidad muscular, lesiones cutáneas descamativas y alopecia.

INTOXICACIÓN AGUDA

Los resultados de los análisis médicos realizados reflejaron una intoxicación aguda por Talio que superaba ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano y que podía producir la muerte. Las pruebas diagnósticas realizadas durante su amplio ingreso descartaron otras etiologías en el origen de su cuadro clínico, ya fuera como productoras o como causa intercurrente.

El varón permaneció en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) hasta el día 24 de agosto de 2020, pasó a planta de Medicina Interna y posteriormente tuvo que regresar a la UCI en varias ocasiones por aparición de un cuadro de infección nosocomial, un colapso pulmonar y un cuadro de insuficiencia respiratoria severa. Finalmente el alta hospitalaria se produjo el día 22 de enero de 2021.

Las lesiones causadas fueron neuropatías periféricas múltiples en las cuatro extremidades (polineuropatía mixta axial severa), atrofia de ambos nervios ópticos y deterioro cognitivo leve a moderado. Durante sus ingresos, requirió varias interconsultas con dermatología, oftalmología (por su ceguera progresiva) y psiquiatría, por cuadro confusionales, de desorientación y agitación, así como por afectaciones de la esfera cognitiva.

NUMEROSAS SECUELAS

El tiempo total de curación fue de 705 días, quedándole numerosas secuelas y el 17 de noviembre de 2021 se le reconoció la incapacidad permanente absoluta.

Contra la sentencia del TSJCyL cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

'OPERACIÓN LAPIDEM'

El 23 de octubre de 2025 la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lapidem', detuvo en León a la misma mujer por un delito de lesiones graves al atacar a su exmarido con ácido corrosivo y esta ingresó en prisión.

Además del delito de lesiones graves, se le atribuyen un delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y otro de quebrantamiento de medidas judiciales.

GRAVES LESIONES

Estos hechos acaecieron el 15 de agosto de 2025 cuando el hombre paseaba por la localidad de Jiménez de Jamuz (León) y fue atacado por sorpresa, denunciando que le habían arrojado un líquido altamente corrosivo que le ocasionó graves lesiones en la cara, cuello y resto del cuerpo. Entonces su exmujer no fue identificada como la atacante dado que se ocultó con un traje de protección individual, capucha, gafas protectoras y guantes.

Rápidamente se dio a la fuga sin que ningún testigo pudiera aportar datos que permitieran conocer su identidad. Unos días después, el entorno del hombre herido y algún organismo oficial recibieron una serie de cartas anónimas con amenazas de muerte.

Dada la gravedad de los hechos, y ante las amenazas reincidentes de muerte y de peligro inminente para la vida de la víctima, la Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició una investigación de los hechos ocurridos, que dio como resultado la detención e ingreso en prisión de la mujer.