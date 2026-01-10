Sanidad da a Villaobispo el médico más que le prometió hace casi 12 años

En abril de 2014 la reunión entre el entonces director médico de Atención Primaria, José Luis Palomo, y el alcalde en ese momento, Manuel García, se saldó con el anuncio de que, en un mes, llegaría un cuarto facultativo al consultorio de Villaobispo de las Regueras. Este viernes, casi doce años después de aquella visita realizada por los responsables, la Consejería de Sanidad actualizó el compromiso con el aviso de que este próximo lunes, 12 de enero de 2026, las instalaciones, encyadradas dentro de la casa de cultura de la localidad, contarán con en una nueva «unidad básica funcional, integrada por un médico y una enfermera».

El desfase temporal da respuesta a la reivindicación histórica de los vecinos de la localidad. En esta ocasión sí se cumple «el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad en la atención a los usuarios de este consultorio», como trasladaron desde la gerencia de Atención Primaria en una nota de prensa, en la que recalcaron que la incorporación hará que la plantilla quede en «cuatro médicos y cuatro enfermeras para las consultas diarias», frente a los tres médicos y dos enfermeras que había en 2014, cuando se contabilizaban cerca de 4.000 cartillas de vecinos de Villaobispo y Villarrodrigo de las Regueras.

El alta en el censo de médicos del consultorio de la localidad, perteneciente al Ayuntamiento de Villaquilambre, en el área metropolitana de la capital leonesa, llega cuando incluso este número de pacientes se ha incrementado de manera considerable. El nuevo facultativo y la enfermera se incorporarán a un grupo de trabajo que «atiende una población de 5.419 usuarios», como detallaron en el comunicado remitido desde el departamento adscrito a Sacyl.

La puesta en funcionamiento completa el compromiso adquirido en febrero por la actual gerente de Atención Primaria. Charo Viloria avanzó en ese momento que habría dos nuevas unidades funcionales: una en Villaquilambre pueblo, que se sumaba a la anterior que atendía en solitario a 1.780 cartillas en unas instalaciones sin ascensor y muchas carencias, y otra en Villaobispo. La primera ya funciona, pero esta segunda ha demorado su estreno hasta que el Ayuntamiento de Villaquilambre ha cumplido con los requerimientos de adecuación de espacios que marcó Sanidad.

El municipio sigue a la espera de la construcción del centro médico que la Junta comprometió en 2019 con una inversión de 5,8 M€

Doce años después se hace realidad. Mientras, el municipio espera que se cumpla el gran proyecto sanitario, reclamado desde 2006: la construcción de un centro de salud para el municipio, que ahora depende de Eras. En 2019, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco empeñó su firma y el pacto de gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre, en que se ejecutaría con un presupuesto de 5,8 millones, además de que se levantaría un instituto. Casi siete años después, aún se excusa el incumplimiento en la cesión de los terrenos del camino de los Mancebos de Nava.