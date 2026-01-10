León corta Padre Isla por Feve: nueva protesta contra el entierro de las vías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de Feve ha llevado a cabo una nueva acción reivindicativa en León, dentro de su calendario de protestas semanales contra el proyecto ministerial de cubrir con asfalto las vías del ferrocarril de vía estrecha (Feve) en la capital y sustituir el tren por autobuses eléctricos en el tramo final hacia el centro. Se trata de un corte de tráfico programado en la avenida Padre Isla (zona de la estación de Matallana), de 13:30 a 14:00 horas, como viene ocurriendo cada sábado desde principios de mes. Los manifestantes han reclamado el regreso del tren al centro de la ciudad (hasta la estación de Matallana), criticando el "enterramiento" de una infraestructura que ya costó millones y denunciando la falta de voluntad política para recuperar el servicio digno.