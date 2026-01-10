Las consultas ambulatorias de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia se trasladan al centro de especialidades de José Aguado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El CAULE recuerda a los usuarios de la Unidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia que, a partir del próximo miércoles, 14 de enero, las consultas ambulatorias que venían atendiéndose en el Centro de Salud de La Palomera se trasladarán al Centro de Especialidades ubicado en José Aguado, tercera planta.

Los pacientes han sido o están siendo informados del traslado directamente desde el Hospital.

Este cambio de ubicación viene enmarcado en una necesaria mejora de la dotación de espacios para el abordaje de los problemas psíquicos de la población infantil y adolescente y desde la Gerencia y el Servicio de Psiquiatría se confía en que redunde en una mayor calidad de la atención para todos los pacientes.