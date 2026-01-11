Las obras de la calle Ancha paralizan la confección de los recorridos para la Semana Santa en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las cofradías y hermandades de la Semana Santa de León mantienen paralizada la configuración de sus recorridos oficiales para las procesiones de 2026, a la espera de que se concreten los plazos de las obras de la calle Ancha, por donde pasan hasta 19 cortejos (prácticamente todas las principales citas de la Semana de Pasión).

A 77 días de la celebración de la fiesta mayor de la capital leonesa, que arranca este año el 27 de marzo (Viernes de Dolores) y se prolonga hasta el 5 de abril (Domingo de Resurrección), la alcaldía ha trasladado a las penitenciales y sacramentales leonesas su intención de cumplir un calendario de plazos que contemplaría la finalización de las tareas a tiempo para no generar problemas a las procesiones.

Ya lo hizo en los mismos términos el año pasado, cuando las obras de la plaza Mayor forzaron el traslado del acto del Encuentro, el momento culmen de la celebración, que hubo de llevarse a la plaza de Regla por la imposibilidad de desarrollarlo en su escenario habitual. Entonces, el regidor prometió que los trabajos estarían listos a tiempo. No fue posible y la solución que se habilitó dio para permitir el paso de las tallas y los papones por un carril provisional, pero sin ocupar la totalidad de la plaza.

La intervención, «dividida en tres fases, pretende sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol, por ser este último material de mayor durabilidad». La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León habilitó en noviembre el visto bueno para el desarrollo de las tareas entre las fiestas de Navidad y las de Semana Santa. La espalda del Rey Baltasar ya se dejó ver hace días (es el momento en el que para los papones se da por iniciada la cuenta atrás para la llegada de La Semana) y de momento no hay sonido de piquetas en la arteria que enlaza la plaza de la Catedral con la de Santo Domingo, ahora peatonal.

BARANDILLAS Y MOBILIARIO

«Todos los elementos escultóricos, barandillas, mobiliario urbano, alumbrado, etcétera, se repondrán tras sustituir los pavimentos en el mismo lugar», determinó a principios de otoño la comisión de Patrimonio, que recuerda que «el Camino de Santiago es coincidente con el primer tramo del sector calle Ancha, por lo que se deberán de prever los desvíos pertinentes durante el tiempo que duren las obras, garantizando el todo momento la seguridad de los viandantes/peregrinos».

Por de pronto, las principales cofradías están pergeñando diseños alternativos para sus recorridos. La más extendida pasa por utilizar el desvío de Sierra Pambley, pero topa con la posibilidad de que el tramo de obras afecte también a la zona en la que la vía entronca con la que estará sujeta a las obras. Hay casos de plan B y de plan C. Pero todo depende de la propuesta del equipo de gobierno.