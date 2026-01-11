El pueblo venezolano de León reclama que se escuche a sus compatriotas y se condene a Maduro

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Asociación de Venezolanos Integrados en León, Asovenle, secundó hoy una concentración frente a la Casa de Botines con el objetivo de que se escuche su voz y la de sus compatriotas en el país latinoamericano, que son los que aseguraron de verdad deben decidir el futuro de Venezuela.

El colectivo rechazó análisis simplistas sobre la situación del país, que en su opinión va mucho más allá de ser de “derechas o izquierdas” o de que Estados Unidos busque los pozos de petróleo, y reclamó una condena firme para Nicolás Maduro por ser “el culpable de la situación de Venezuela”, según aseguró a Ical el portavoz de la asociación, Tirso Alfonso González.

“Queremos que todos entiendan que hay que ver al pueblo venezolano. Es duro que las pocas manifestaciones que se han visto en España se reclame al dictador Maduro de regreso. La gente cree que esto va de izquierdas o derechas, y nada más lejos de la realidad”, dijo. “Tenemos más de 25 años sufriendo un narcoestado que ha provocado un éxodo de ocho millones de personas, algunos de ellos caminando por la selva con niños”, agregó.

Asimismo, defendió que Venezuela ha estado dirigida “por cuatro locos, cuatro chavistas que tomaron el poder” y ahora es el momento de recuperar el país. “Había un control muy férreo del gobierno de la mano de Irán, Rusia, China. El petróleo, ni una gota veía el pueblo venezolano. Que ahora todo se simplifique a que EE.UU. solo quiere el petróleo es banalizar. Entendemos que Estados Unidos no lo hace solo por nosotros, no somos tan tontos, pero nos está ayudando. Esa es la realidad”, afirmó. “No puede ser que esté por encima del pueblo el derecho de cuatro mangantes”, aseveró.

En cuanto a que la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez haya tomado el mando del país, no están satisfechos, pero manifestó que tampoco es el momento de que la líder opositora María Corina Machado o último vencedor de las elecciones Edmundo González lo hagan. “Es un trago amargo, pero entendemos que tiene que haber una transición y meter a nuestra amada María Corina allí, no duraría vida dos días”, consideró. “Vamos a estar muy pendientes de lo que haga EE.UU. y denunciando lo que haga mal. El país es nuestro”, concluyó

La concentración celebrada en la capital leonesa contó con la participación de miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, encabezados por el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como muestra de apoyo al pueblo venezolano.