La inversión de 22 millones de la farmacéutica Curia en la Comunidad potencia su planta de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La farmacéutica Curia Spain impulsa su crecimiento en Castilla y León con un proyecto de expansión industrial y biotecnológica que contempla una inversión adicional de casi 22 millones de euros y la incorporación de 25 nuevos profesionales cualificados.

La farmacéutica Curia impulsa su planta de I+D en León con una inversión de 5 millones y refuerza su plantilla

Opción 2: Enfoque en el peso de León en la expansión regional

Curia expande su proyecto biotecnológico en León dentro de un plan de inversión de 22 millones en la Comunidad

En concreto, la Junta de Castilla y León ha mostrado su apoyo a esta apuesta del grupo por la Comunidad, donde cuenta con una plantilla superior a los 400 trabajadores repartidos entre sus plantas de Boecillo (Valladolid), León y San Cristóbal de Entreviñas (Zamora).

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha visitado este lunes la planta de Curia Spain en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde ha destacado la relevancia de estas inversiones para consolidar a Castilla y León como "polo estratégico" de la industria farmacéutica y biotecnológica.

Curia ha destinado ya 3,5 millones a modernizar las instalaciones de Boecillo, orientadas a la producción avanzada de principios activos estériles, y más de 5 millones en la planta de I+D biotecnológica del Parque Tecnológico de León, especializada en procesos por fermentación para el desarrollo y fabricación de principios activos. Con las nuevas inversiones previstas, la compañía reforzará su capacidad productiva y su proyección internacional.

El proyecto contempla la incorporación de al menos 25 profesionales adicionales en áreas de producción, ingeniería, control de calidad e investigación, lo que permitirá a la empresa mantener la generación de empleo cualificado y atraer talento a la Comunidad.

Durante la visita, Fernández Carriedo ha puesto en valor la apuesta del grupo Curia Global, matriz internacional presente en más de 20 países, por sus instalaciones en España y su compromiso con la innovación tecnológica "al servicio de la salud y del desarrollo económico y científico de Castilla y León".

INVERSIONES DE LA JUNTA EN BOECILLO

La Consejería de Economía y Hacienda ha destinado 7,3 millones de euros durante la actual legislatura a la reforma integral del Parque Tecnológico de Boecillo, que ha incluido la renovación del asfaltado y aceras, mejoras en la jardinería y la red de riego, la instalación de luminarias más eficientes y la modernización de la señalización y el mobiliario urbano.

Con las obras finalizadas en abril de 2025, la Junta prepara ahora un nuevo programa dotado con más de 10 millones de euros para el periodo 2026-2028, destinado a modernizar los edificios del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) y facilitar la implantación de nuevas empresas y startups tecnológicas en el recinto.

Además, el ICECYL ha impulsado la creación de una Entidad Urbanística de Conservación para gestionar los tres recintos que integran el Parque Tecnológico de Boecillo.

Curia, centro de excelencia Curia Spain se consolida como centro de excelencia dentro del grupo Curia Global en el ámbito de la biotecnología y la fabricación de principios activos estériles. Con presencia en más de 20 países, la multinacional opera en tres áreas de negocio: Small Molecules, Generic API y Biologics. En España, sus plantas de Boecillo, León y San Cristóbal de Entreviñas continúan reforzando su papel como referente nacional e internacional del sector.